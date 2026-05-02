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MST Alerta para Impacto Negativo do Acordo Mercosul-UE na Agricultura Familiar

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MST Alerta para Impacto Negativo do Acordo Mercosul-UE na Agricultura Familiar
MercosulUnião EuropeiaMST
📆5/2/2026 10:08 AM
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João Pedro Stédile, líder do MST, critica o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, prevendo graves consequências para os pequenos produtores de laticínios e a agricultura familiar brasileira. O acordo, em vigor desde 1º de dezembro, é visto como benéfico apenas para o agronegócio em larga escala.

O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ( MST ), João Pedro Stédile, expressa profunda preocupação com as consequências do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia para os pequenos produtores da agricultura familiar brasileira.

O acordo, que teve seus termos provisórios implementados em 1º de dezembro, é visto por Stédile como particularmente prejudicial aos produtores de laticínios no Sul e em Minas Gerais, regiões cruciais para a produção nacional de queijos e derivados, reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade. Ele argumenta que as pequenas cooperativas enfrentarão dificuldades financeiras significativas à medida que as condições do acordo forem sendo implementadas gradualmente.

Stédile critica especificamente a permissão para que apenas o queijo parmesão importado da região de Parma, na Itália, possa ser comercializado sob esse nome, proibindo os produtores brasileiros de utilizarem a denominação para seus produtos. Ele denuncia que o acordo favorecerá o agronegócio em larga escala, que se beneficiará da redução de taxas de exportação, enquanto os pequenos produtores serão expostos a uma competição desleal com a entrada de produtos estrangeiros a preços de dumping, como já ocorre com o leite em pó e outros derivados importados do Uruguai.

Stédile enfatiza que a maior parte da renda gerada pelas exportações de commodities agrícolas será absorvida por cinco grandes empresas transnacionais, em vez de beneficiar os agricultores do agronegócio. O acordo também altera as nomenclaturas de alguns queijos, permitindo que fabricantes que já comercializavam produtos com nomes como parmesão, gorgonzola, grana padano, fontina e gruyère antes de 2012 ou 2017 continuem a utilizá-los, desde que especifiquem na rotulagem.

No entanto, queijos como feta, roquefort e comté deverão ser renomeados. Além disso, o acordo intensifica a pressão por especialização na produção leiteira, exigindo investimentos em tecnologia e normas sanitárias internacionais, o que leva ao fechamento de pequenas fazendas com baixa produtividade. Dados indicam uma redução no número de produtores de leite no Brasil, seguindo uma tendência global de concentração fundiária.

A crise de desabastecimento de leite em 2022 já havia levado a um aumento das importações da Argentina e do Uruguai, e mesmo após a estabilização do mercado interno, a prática de importação persistiu, com varejistas e traders importando diretamente para contornar as restrições. O setor de laticínios buscou proteção através de cotas no acordo UE-Mercosul, dada a crescente competição

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