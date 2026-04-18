MRV lança Vista Dourada no Amazonas e impulsiona mercado imobiliário em 2026

Com forte desempenho em 2025 e políticas de incentivo, o setor imobiliário do Amazonas abre 2026 com o lançamento do empreendimento Vista Dourada pela MRV, focado em moradias acessíveis e beneficiando famílias com subsídios e facilidades de financiamento.

O setor imobiliário do Amazonas iniciou o ano de 2026 com uma energia renovada e uma série de movimentações significativas, após um 2025 já consolidado como um período de grande efervescência. Este aquecimento se estende por toda a região Norte, mas o Amazonas se destaca como um dos mercados mais promissores e com maior potencial de crescimento.

Diversos fatores convergem para criar um cenário extremamente favorável aos investimentos, incluindo políticas habitacionais que facilitam o acesso à casa própria, maior disponibilidade de crédito para financiamentos e uma confiança crescente por parte dos consumidores em realizar o sonho da moradia própria. Essa combinação virtuosa de elementos tem impulsionado o setor a patamares de desempenho que superam as expectativas.

Nesse contexto de otimismo e projeção de crescimento, a MRV, parte integrante do respeitado Grupo MRV&CO, deu um passo importante com o lançamento do empreendimento Vista Dourada. Localizado estrategicamente no bairro da Paz, em Manaus, este lançamento não é apenas mais um projeto, mas sim o marco inicial de um novo ciclo de expansão e consolidação da empresa no estado amazonense. O Vista Dourada foi concebido com a proposta clara de atender a uma parcela significativa da população que busca por imóveis acessíveis e com qualidade. O projeto prevê a construção de 360 unidades habitacionais, com opções de plantas inteligentes de 38,4 m² e 42,4 m². Para agregar ainda mais flexibilidade e atender a diferentes preferências, estas unidades estarão disponíveis tanto com quanto sem varanda.

O foco do Vista Dourada é claro: democratizar o acesso à moradia, direcionando-se a famílias com renda mensal a partir de R$ 2 mil. Uma das grandes facilidades oferecidas pelo projeto é a possibilidade de composição de renda, permitindo que até três pessoas somem seus rendimentos para a aquisição do imóvel, o que abre portas para um número maior de famílias realizarem o sonho da casa própria.

Ademais, os futuros compradores do Vista Dourada se beneficiarão de subsídios significativos provenientes de programas habitacionais governamentais. Esses subsídios podem chegar a até R$ 65 mil, um valor que foi recentemente aprimorado em janeiro de 2026 especificamente para a região Norte. O teto da Faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi elevado de R$ 255 mil para R$ 270 mil, ampliando as possibilidades de financiamento e tornando imóveis com melhor acabamento e localização mais acessíveis. Outra vantagem substancial é a opção de utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para compor o valor da entrada, reduzindo a necessidade de capital inicial para a aquisição.

Victor Lopes, o gestor comercial da MRV no Amazonas, ressalta a importância estratégica do Vista Dourada: “O Vista Dourada chega em um momento muito positivo, com um produto pensado para facilitar o acesso à moradia e atender diferentes perfis de famílias”. A percepção de Lopes é compartilhada pelo mercado, que vê no empreendimento a materialização de uma demanda reprimida e de uma estratégia de negócios alinhada às necessidades atuais da população.

O desempenho da MRV em 2025 no Amazonas foi um indicador robusto da força do mercado local. A empresa registrou a venda de 2.940 unidades, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) expressivo de R$ 781 milhões. Estes números não apenas refletem a solidez das vendas da companhia, mas também a alta confiança depositada pelos consumidores na marca e nos seus empreendimentos. “Tivemos um 2025 histórico para a MRV no Amazonas. Esse desempenho nos dá segurança para ampliar nossos investimentos neste novo ano”, afirma Lopes, demonstrando o compromisso da empresa com o estado.

Esse otimismo não é isolado; ele se alinha a um ciclo virtuoso que beneficia todo o setor imobiliário. Iniciativas como os ajustes e aprimoramentos nas regras do MCMV têm um impacto direto e positivo, tanto para as construtoras, que ganham previsibilidade e incentivos para novos lançamentos, quanto para os consumidores, que encontram caminhos mais acessíveis para a aquisição de imóveis. No Amazonas, a demanda por moradia própria continua a ser uma constante, e a oferta de empreendimentos como o Vista Dourada responde diretamente a essa necessidade crescente. O contexto do mercado imobiliário amazonense, impulsionado por programas habitacionais eficazes e um acesso ao financiamento cada vez mais facilitado, posiciona o estado como um verdadeiro protagonista na região Norte. Novos lançamentos, com foco em unidades acessíveis e em conformidade com as atualizações de subsídios, como o Vista Dourada, sinalizam uma trajetória de crescimento contínuo e promissora para os próximos anos, solidificando o setor como um motor importante para a economia local.

O que é o Vista Dourada? O Vista Dourada é um empreendimento imobiliário lançado pela MRV no bairro da Paz, em Manaus. O projeto conta com 360 unidades habitacionais, com tamanhos de 38,4 m² ou 42,4 m², e é voltado para famílias com renda mínima de R$ 2 mil, oferecendo facilidades para acesso à moradia própria.

Quais subsídios estão disponíveis para o Vista Dourada? Os compradores do Vista Dourada podem se beneficiar de subsídios de até R$ 65 mil, concedidos através de programas habitacionais do governo, como o Minha Casa, Minha Vida. Além disso, o teto da Faixa 2 do MCMV foi elevado para R$ 270 mil, e é possível utilizar o FGTS como parte do pagamento da entrada do imóvel.

Por que o mercado imobiliário amazonense está otimista para 2026? O otimismo para 2026 se baseia em um conjunto de fatores favoráveis. Políticas habitacionais robustas, um acesso ampliado ao crédito imobiliário e a renovada confiança dos consumidores são os principais motores que impulsionam novos investimentos. Estes elementos, combinados com um 2025 de forte desempenho, criam um ambiente propício para o crescimento sustentado do setor no estado





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