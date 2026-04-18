Head Topics

MRV lança Vista Dourada no Amazonas e impulsiona mercado imobiliário em 2026

Economia News

MRV lança Vista Dourada no Amazonas e impulsiona mercado imobiliário em 2026
Setor ImobiliárioAmazonasMRV
📆4/18/2026 9:15 AM
📰CNNBrasil
281 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 133% · Publisher: 97%

Com forte desempenho em 2025 e políticas de incentivo, o setor imobiliário do Amazonas abre 2026 com o lançamento do empreendimento Vista Dourada pela MRV, focado em moradias acessíveis e beneficiando famílias com subsídios e facilidades de financiamento.

O setor imobiliário do Amazonas iniciou o ano de 2026 com uma energia renovada e uma série de movimentações significativas, após um 2025 já consolidado como um período de grande efervescência. Este aquecimento se estende por toda a região Norte, mas o Amazonas se destaca como um dos mercados mais promissores e com maior potencial de crescimento.

Diversos fatores convergem para criar um cenário extremamente favorável aos investimentos, incluindo políticas habitacionais que facilitam o acesso à casa própria, maior disponibilidade de crédito para financiamentos e uma confiança crescente por parte dos consumidores em realizar o sonho da moradia própria. Essa combinação virtuosa de elementos tem impulsionado o setor a patamares de desempenho que superam as expectativas.

Nesse contexto de otimismo e projeção de crescimento, a MRV, parte integrante do respeitado Grupo MRV&CO, deu um passo importante com o lançamento do empreendimento Vista Dourada. Localizado estrategicamente no bairro da Paz, em Manaus, este lançamento não é apenas mais um projeto, mas sim o marco inicial de um novo ciclo de expansão e consolidação da empresa no estado amazonense. O Vista Dourada foi concebido com a proposta clara de atender a uma parcela significativa da população que busca por imóveis acessíveis e com qualidade. O projeto prevê a construção de 360 unidades habitacionais, com opções de plantas inteligentes de 38,4 m² e 42,4 m². Para agregar ainda mais flexibilidade e atender a diferentes preferências, estas unidades estarão disponíveis tanto com quanto sem varanda.

O foco do Vista Dourada é claro: democratizar o acesso à moradia, direcionando-se a famílias com renda mensal a partir de R$ 2 mil. Uma das grandes facilidades oferecidas pelo projeto é a possibilidade de composição de renda, permitindo que até três pessoas somem seus rendimentos para a aquisição do imóvel, o que abre portas para um número maior de famílias realizarem o sonho da casa própria.

Ademais, os futuros compradores do Vista Dourada se beneficiarão de subsídios significativos provenientes de programas habitacionais governamentais. Esses subsídios podem chegar a até R$ 65 mil, um valor que foi recentemente aprimorado em janeiro de 2026 especificamente para a região Norte. O teto da Faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi elevado de R$ 255 mil para R$ 270 mil, ampliando as possibilidades de financiamento e tornando imóveis com melhor acabamento e localização mais acessíveis. Outra vantagem substancial é a opção de utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para compor o valor da entrada, reduzindo a necessidade de capital inicial para a aquisição.

Victor Lopes, o gestor comercial da MRV no Amazonas, ressalta a importância estratégica do Vista Dourada: “O Vista Dourada chega em um momento muito positivo, com um produto pensado para facilitar o acesso à moradia e atender diferentes perfis de famílias”. A percepção de Lopes é compartilhada pelo mercado, que vê no empreendimento a materialização de uma demanda reprimida e de uma estratégia de negócios alinhada às necessidades atuais da população.

O desempenho da MRV em 2025 no Amazonas foi um indicador robusto da força do mercado local. A empresa registrou a venda de 2.940 unidades, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) expressivo de R$ 781 milhões. Estes números não apenas refletem a solidez das vendas da companhia, mas também a alta confiança depositada pelos consumidores na marca e nos seus empreendimentos. “Tivemos um 2025 histórico para a MRV no Amazonas. Esse desempenho nos dá segurança para ampliar nossos investimentos neste novo ano”, afirma Lopes, demonstrando o compromisso da empresa com o estado.

Esse otimismo não é isolado; ele se alinha a um ciclo virtuoso que beneficia todo o setor imobiliário. Iniciativas como os ajustes e aprimoramentos nas regras do MCMV têm um impacto direto e positivo, tanto para as construtoras, que ganham previsibilidade e incentivos para novos lançamentos, quanto para os consumidores, que encontram caminhos mais acessíveis para a aquisição de imóveis. No Amazonas, a demanda por moradia própria continua a ser uma constante, e a oferta de empreendimentos como o Vista Dourada responde diretamente a essa necessidade crescente. O contexto do mercado imobiliário amazonense, impulsionado por programas habitacionais eficazes e um acesso ao financiamento cada vez mais facilitado, posiciona o estado como um verdadeiro protagonista na região Norte. Novos lançamentos, com foco em unidades acessíveis e em conformidade com as atualizações de subsídios, como o Vista Dourada, sinalizam uma trajetória de crescimento contínuo e promissora para os próximos anos, solidificando o setor como um motor importante para a economia local.

O que é o Vista Dourada? O Vista Dourada é um empreendimento imobiliário lançado pela MRV no bairro da Paz, em Manaus. O projeto conta com 360 unidades habitacionais, com tamanhos de 38,4 m² ou 42,4 m², e é voltado para famílias com renda mínima de R$ 2 mil, oferecendo facilidades para acesso à moradia própria.

Quais subsídios estão disponíveis para o Vista Dourada? Os compradores do Vista Dourada podem se beneficiar de subsídios de até R$ 65 mil, concedidos através de programas habitacionais do governo, como o Minha Casa, Minha Vida. Além disso, o teto da Faixa 2 do MCMV foi elevado para R$ 270 mil, e é possível utilizar o FGTS como parte do pagamento da entrada do imóvel.

Por que o mercado imobiliário amazonense está otimista para 2026? O otimismo para 2026 se baseia em um conjunto de fatores favoráveis. Políticas habitacionais robustas, um acesso ampliado ao crédito imobiliário e a renovada confiança dos consumidores são os principais motores que impulsionam novos investimentos. Estes elementos, combinados com um 2025 de forte desempenho, criam um ambiente propício para o crescimento sustentado do setor no estado

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Setor Imobiliário Amazonas MRV Minha Casa Minha Vida Moradia Acessível

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Veja gols em Atlético-MG x Juventud: Bernard abre o placar e Facundo empataVeja gols em Atlético-MG x Juventud: Bernard abre o placar e Facundo empataO Atlético-MG abriu o placar diante do Juventud, pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana, mas tomou o empate na Arena MRV.
Read more »

Com gol no final, Atlético vence Juventud pela Sul-AmericanaCom gol no final, Atlético vence Juventud pela Sul-AmericanaO Atlético venceu o Juventud por 2×1, nesta quinta-feira (16), na Arena MRV, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Read more »

Atlético-MG supera falha de Everson, vence o Juventud-URU com gol de Cassierra no fim e se recupera na Sul-AmericanaAtlético-MG supera falha de Everson, vence o Juventud-URU com gol de Cassierra no fim e se recupera na Sul-AmericanaNa Arena MRV, o Atlético-MG venceu o Juventud-URU pela Sul-Americana
Read more »

Brasileiro Igor Amazonas dado como morto na Ucrânia; USP não se manifesta oficialmenteBrasileiro Igor Amazonas dado como morto na Ucrânia; USP não se manifesta oficialmenteGrupo de extensão da USP publica nota de pesar informando o falecimento de Igor de Aguiar Amazonas, ex-membro, que havia recebido status de 'desaparecido em combate' pelas autoridades ucranianas. Itamaraty presta assistência consular à família e alerta sobre riscos de participação em conflitos estrangeiros.
Read more »

MRV acelera lançamentos no Ceará com empreendimento em CaucaiaMRV acelera lançamentos no Ceará com empreendimento em CaucaiaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Cármen Lúcia diz que crise de confiabilidade do Judiciário é grave e precisa ser vistaCármen Lúcia diz que crise de confiabilidade do Judiciário é grave e precisa ser vistaMinistra do Supremo fez palestra para alunos de Direito na FGV
Read more »



Render Time: 2026-04-18 12:15:47