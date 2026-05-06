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MRV lança série digital para desmistificar compra de imóvel e crédito imobiliário

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MRV lança série digital para desmistificar compra de imóvel e crédito imobiliário
MRVCrédito ImobiliárioFinanciamento De Imóveis
📆5/6/2026 6:18 AM
📰CNNBrasil
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A MRV, maior construtora da América Latina, iniciou a veiculação da série digital 'Mil perguntas para o Edmil', com o objetivo de simplificar o acesso a informações sobre a compra da casa própria. Apresentada por Edmil Adib Antonio, a série aborda temas como Imposto de Renda, crédito para autônomos e planejamento financeiro, visando democratizar o conhecimento sobre financiamento imobiliário.

A MRV , maior construtora da América Latina, lançou recentemente a série digital 'Mil perguntas para o Edmil', uma iniciativa inovadora que visa facilitar o acesso a informações precisas sobre a aquisição da casa própria.

Com vídeos curtos e objetivos, a série é distribuída nas redes sociais oficiais da empresa, incluindo Instagram, Facebook e X, e é apresentada por Edmil Adib Antonio, Diretor de Crédito Imobiliário e Relações Institucionais com Bancos da MRV. Com mais de três décadas de experiência no setor, Edmil utiliza uma linguagem clara e acessível para responder a perguntas reais, coletadas pelo time de marketing da construtora.

A primeira temporada da série conta com 10 episódios, um por semana, abordando temas cruciais como o impacto do Imposto de Renda na aprovação de crédito imobiliário e a mitificação de que apenas trabalhadores com carteira assinada podem financiar um imóvel. Edmil Adib Antonio destaca que os bancos avaliam a capacidade de pagamento de diversas maneiras, e a declaração do IR pode ser um grande aliado nesse processo.

Além disso, a série oferece orientações práticas para profissionais autônomos e MEIs sobre como comprovar renda sem vínculo formal, os primeiros passos para quem deseja comprar um imóvel, e critérios de planejamento financeiro para aprovação de crédito, documentação e escolha da unidade. A definição dos temas da série é baseada em uma curadoria das dúvidas mais frequentes registradas nos canais digitais da MRV, mantendo um canal de escuta ativa para o desenvolvimento de novos episódios.

A iniciativa surge em um contexto em que o desconhecimento sobre as regras de crédito ainda representa uma barreira significativa para milhões de brasileiros que vivem de aluguel. Ao detalhar como profissionais informais podem utilizar a declaração de IR para acessar o crédito, a MRV oferece informações de qualidade para potenciais compradores.

Segundo Edmil, o papel da construtora vai além da execução das obras, buscando orientar e dar segurança para que mais pessoas possam realizar o sonho da casa própria com confiança. O projeto reforça o posicionamento da MRV junto ao público, democratizando o acesso à informação em conteúdos de utilidade pública

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