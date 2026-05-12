MRV&Co comemorou com lucro positivo e crescimento operacional no primeiro trimestre de 2026

A MRV&Co divulgou seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026, apresentando indicadores financeiros positivos em comparação ao mesmo período de 2025.

A MRV&Co anunciou seus resultados do primeiro trimestre de 2026, apresentando indicadores financeiros positivos em comparação ao mesmo período de 2025. Entre os destaques, a empresa registrou uma geração de caixa superior a R$ 390 milhões no período.

No café da manhã com o CNN Money, o CFO Ricardo Paixão comentou os números e avaliou o momento da empresa. Segundo ele, o resultado foi impulsionado principalmente pela venda de ativos da Resia e pela retomada do volume de repasses, que voltou a se aproximar da quantidade de unidades produzidas na operação brasileira. Paixão também mencionou dados de abril, mês inicial do segundo trimestre, como evidência de continuidade do crescimento.

Na avaliação do executivo, a produção cresceu quase 10% em abril em relação à média do primeiro trimestre de 2026, enquanto o volume de repasses avançou 28,5% no mesmo comparativo. Esses indicadores operacionais pavimentam um caminho para poder ter um segundo trimestre bastante importante. Sobre o estoque de imóveis, Paixão explicou que, embora a produção acima das vendas no ano anterior tenha impactado negativamente a geração de caixa, o indicador representa agora uma proteção contra a inflação.

Como os custos de construção já foram incorridos, a companhia poderá comercializar essas unidades em um cenário favorável do programa Minha Casa Minha Vida, que passou por ajuste de renda no final de abril.

'Eu já construí essas unidades, então o custo já incorreu. Agora tenho a possibilidade de vender esses projetos dentro de um cenário muito bom do Minha Casa Minha Vida', concluiu





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