MPTCU solicita ao TCU investigação sobre impactos das medidas dos EUA contra o Brasil, incluindo o Pix

O Ministério Público no TCU pediu que a Corte apure os reflexos de medidas econômicas e tarifárias dos EUA, com foco em ofensivas ao Pix, avaliando prejuízos ao erário e à soberania nacional.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União ( MPTCU ) protocolou uma representação para que a Corte de Contas investigue os reflexos das medidas econômicas e tarifárias implementadas pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil, com ênfase na recente escalada de ofensivas ao sistema de pagamentos instantâneos Pix .

A ação, conduzida pelo subprocurador Lucas Furtado, solicita ao ministro relator Antonio Anastasia que apure quais das ações adotadas pela administração do republicano Donald Trump têm o potencial de causar prejuízos ao erário público e à soberania econômica nacional. A análise técnica ficará a cargo da unidade AudBancos, unidade especializada em examinar atos de gestão com impacto sobre a infraestrutura financeira do país.

Entre os aspectos a serem avaliados, destaca-se a possibilidade de comprometimento das contas públicas federais, eventuais danos ao fluxo do comércio exterior e riscos à integridade e ao funcionamento da infraestrutura financeira pública, especialmente o Pix. A representação enfatiza a necessidade de verificar se as medidas externas podem afetar a estabilidade do sistema financeiro nacional e gerar efeitos adversos de natureza fiscal, cambial ou operacional.

O objetivo é identificar a necessidade de atuação preventiva ou corretiva por parte dos órgãos competentes, protegendo assim a economia brasileira de possíveis ingerências internacionais prejudiciais. O MPTCU argumenta que as iniciativas dos EUA, incluindo tarifas e restrições setoriais, merecem vigilância constante, pois podem impactar diretamente a política monetária e a autonomia do Brasil em temas financeiros.

A investigação buscará mapear como tais medidas podem influenciar a confiança no sistema de pagamentos, a atração de investimentos estrangeiros e a segurança das transações digitais. A atuação do Tribunal de Contas, nesse contexto, reforça o papel da instituição como guardiã da moralidade administrativa e da defesa do patrimônio público contra ações extraterritoriais que possam causar distorções econômicas internas.

Essa ação se insere num cenário de crescentes tensões comerciais entre as duas nações, onde o Brasil busca preservar sua soberania enquanto mantém diálogo diplomático. A eventual conclusão de irregularidades ou riscos poderá embasar recomendações ou determinações aos órgãos brasileiros para adoção de medidas de defesa, como ajustes regulatórios ou negociações bilaterais.

O desdobramento do caso será acompanhado de perto por setores financeiros, governamentais e pela sociedade civil, que aguardam um posicionamento técnico e isento sobre a extensão dos impactos reais ou potenciais das políticas americanas na economia nacional





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