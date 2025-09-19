MPSP Recomenda Suspensão de Obras do Metrô na Zona Leste de SP Devido a Danos Estruturais

Promotor de Justiça do MPSP recomenda a suspensão imediata das obras do Metrô na zona leste de São Paulo devido a danos estruturais em imóveis próximos às escavações. Famílias foram desalojadas e transferidas para hotéis sem informações claras. O promotor solicita levantamento detalhado das famílias afetadas e informações sobre indenizações.

O promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital, Moacir Tonani Junior, vinculado ao Ministério Público de São Paulo ( MPSP ), emitiu uma recomendação crucial visando a suspensão imediata das obras de escavação na zona leste da cidade. A medida surge em resposta a preocupantes relatos de danos estruturais em imóveis situados nas proximidades das escavações, evidenciando um risco iminente para a segurança e o bem-estar da população.

A recomendação, formalizada em documento oficial, reflete a crescente preocupação do Ministério Público diante da gravidade da situação e da necessidade urgente de proteger os direitos dos cidadãos afetados.\A problemática se intensificou com o desalojamento de diversas famílias, que foram forçadas a deixar suas residências e transferidas para acomodações em hotéis. A falta de informações claras sobre o tempo de permanência nesses locais e as condições de estadia agrava a situação de vulnerabilidade dessas famílias. O documento destaca, ainda, a situação de abandono dos imóveis desocupados, perpetuando um clima de incerteza e angústia entre os moradores. A ausência de soluções definitivas e a falta de perspectivas geram um impacto psicológico significativo, que se soma aos prejuízos materiais sofridos pelas famílias afetadas. O promotor, ciente da complexidade da situação e da necessidade de uma resposta eficaz, determinou a instauração de um processo de investigação minucioso.\Diante desse cenário, o promotor Moacir Tonani Junior solicitou formalmente que o Metrô apresente, em um prazo de 30 dias, um levantamento detalhado das famílias impactadas pelas obras. Esse relatório deve conter informações essenciais, como o número de integrantes de cada família, idade, profissão, dados de contato e endereços originais. Adicionalmente, o documento deve especificar quais famílias já foram indenizadas e quais ainda aguardam compensação pelos danos sofridos. A medida visa garantir a transparência no processo e assegurar que todas as famílias recebam o apoio necessário. A Companhia do Metropolitano de São Paulo, responsável pela execução da obra, terá a oportunidade de se manifestar sobre a recomendação do Ministério Público. O caso permanece sob acompanhamento, e o SBT News entrou em contato com o Metrô de São Paulo em busca de informações adicionais. A reportagem será atualizada assim que houver manifestação da empresa





Metrô São Paulo Obras MPSP Danos Estruturais

