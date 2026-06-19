MPRJ exige instalação de iluminação pública e abastecimento de água em Pontal do Peró, Cabo Frio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomenda que a Prefeitura de Cabo Frio implemente iluminação pública e rede de água potável no bairro Pontal do Peró, estabelecendo prazos e cooperação com a Enel.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ( MPRJ ) encaminhou, nesta quarta-feira (17), uma recomendação formal à Prefeitura de Cabo Frio com o objetivo de acelerar a implantação da rede de iluminação pública no bairro Pontal do Peró.

O local, situado no loteamento Caravelas do Peró, permanece sem iluminação adequada há mais de sete anos, fato que tem sido alvo de acompanhamento pelo MPRJ desde 2015. A recomendação estabelece um prazo de 30 dias para que o município publique o ato que autoriza oficialmente a execução da obra, reforçando a urgência de atender à demanda da população.

Para cumprir o prazo, o MPRJ pede que a Prefeitura de Cabo Frio colabore diretamente com a concessionária Enel, fornecendo todas as informações pendentes e formalizando as autorizações necessárias junto aos órgãos responsáveis. A recomendação aponta ainda que o projeto de extensão da rede elétrica foi aprovado pela Enel em julho de 2023 e que não existem impedimentos técnicos, ambientais ou financeiros que inviabilizem a realização da obra.

O Ministério Público destaca, ainda, a necessidade de acompanhar eventuais licenças ambientais junto às autoridades competentes, a fim de assegurar o pleno cumprimento das normas vigentes. Em paralelo à campanha por iluminação pública, a recomendação do MPRJ inclui a proposta de assinatura de um acordo entre a Prefeitura de Cabo Frio, a Prolagos e a Enel, com foco na garantia de serviços públicos essenciais a todos os moradores do Pontal do Peró.

Um dos pontos mais críticos desse acordo é a implantação da rede de abastecimento de água potável, pois o loteamento, iniciado em 1993, nunca integrou o sistema público de distribuição de água. Até o presente momento, a comunidade depende de caminhões‑pipa para ter acesso à água potável, condição que agrava as dificuldades enfrentadas pela cidade e baixa a qualidade de vida dos residentes.

A falta de iluminação pública tem implicado em sérios riscos à segurança, impossibilitando a circulação segura das pessoas à noite, bem como prejudicando o comércio local e o turismo. Os moradores vêm pressionando o governo estadual e municipal para que se atenda à demanda, e diversas manifestações já foram organizadas no bairro.

Ao mesmo tempo, a aprovação do projeto pelo Enel, demonstrou que não há restrições técnicas para a instalação, e a viabilidade financeira do empreendimento já foi confirmada, o que fortalece o argumento de que a solução está ao alcance do município. Com a recomendação em vigor, os responsáveis de Cabo Frio já estimam que a obra será iniciada nos primeiros dias do próximo mês, dentro do período estabelecido pelo Ministério Público.

A expectativa é que a instalação da iluminação pública e a conclusão da rede de água potável sejam finalizadas em um prazo de 12 a 18 meses, levando em consideração os trâmites burocráticos e a execução de obras de infraestrutura. Caso os prazos sejam cumpridos, o Pontal do Peró passa a contar com condições sanitárias e de mobilidade adequadas, sinalizando um avanço significativo no desenvolvimento urbano e social da região.

O Ministério Público, por sua vez, continuará acompanhando de perto a execução do projeto e o conferimento de direitos essenciais aos munícipes. A recomendação reflete o compromisso institucional em promover a qualidade de vida dos cidadãos, otimizando a prestação de serviços públicos e garantindo a efetividade da lei de proteção ao cidadão. O anúncio tem sido bem recebido pelos moradores, que expressaram confiança de que o município atenderá às demandas apresentadas.

A colaboração entre Estado, município e iniciativa privada promete acelerar a melhoria da infraestrutura urbana e atender às necessidades básicas da população do Pontal do Peró, refletindo a efetividade de uma gestão orientada pela participação cidadã e pela responsabilização das autoridades. Embora o projeto ainda esteja em fase de implementação, a expectativa na comunidade é de que as medidas resultem em condições de vida mais dignas e seguras para todos os habitantes, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico de Cabo Frio.





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