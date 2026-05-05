MPF propõe ação contra Folha de Canela por charge ofensiva a indígenas Kaingang no RS

O Ministério Público Federal move ação civil pública contra jornal gaúcho por publicação de charge que, segundo o MPF, promove preconceito étnico contra a etnia Kaingang, exigindo indenização e retirada do conteúdo ofensivo.

O Ministério Público Federal ( MPF ) propôs uma ação civil pública, com pedido de liminar, para responsabilizar a Folha de Canela, no Rio Grande do Sul, e o responsável por conteúdo ofensivo ao povo indígena da etnia Kaingang .

A ação pede o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de 100 mil reais, a ser revertida em favor dos indígenas, e a retirada do ar de toda e qualquer publicação que veicule o conteúdo. A ação foi motivada por uma charge publicada na edição do dia 27 de abril, com conteúdo sobre a atividade de comércio informal exercida por Kaingangs no entorno da Catedral de Pedra, na região central da cidade de Canela.

A Folha de Canela republicou a ilustração em diversas plataformas, incluindo site e redes sociais. De acordo com o MPF, a charge veicula clara manifestação de preconceito étnico contra o povo indígena Kaingang que extrapola os limites da liberdade de expressão e configura ilícito. Segundo a ação, a charge emprega recurso de caráter calunioso e ofensivo ao fazer um trocadilho e associar o grupo étnico diretamente à criminalidade.

Além do pagamento da indenização, o MPF requer que a Justiça determine que os responsáveis apaguem toda e qualquer publicação que veicule a charge em todos os meios onde tenha sido disponibilizada, no prazo de 24 horas. Os responsáveis também devem publicar retratação em todos os meios, físicos ou virtuais, onde foi disponibilizada a publicação original, com o mesmo destaque, publicidade e dimensão, no prazo de 5 dias.

O MPF pede que a retratação deve permanecer no site e nas redes sociais da empresa pelo prazo mínimo de um ano e deverá trazer a informação de que se trata de condenação judicial imposta nos autos desta ação. Para o MPF, o uso de termo que remete a grupos criminosos retira a humanidade do indivíduo e transforma a coletividade em uma ameaça à ordem pública, legitimando e potencializando sentimentos de hostilidade e exclusão social contra os indígenas.

De acordo com a ação, em vez de promover uma reflexão sobre a presença indígena no município, a Folha de Canela optou por disseminar o preconceito étnico contra indígenas da etnia Kaingang e reforçar estereótipos que atingem a dignidade daquela população, promovendo a sua humilhação pública. A ação também destaca que a charge não apenas ofende, mas também contribui para a perpetuação de discursos discriminatórios que historicamente marginalizam os povos indígenas no Brasil.

O MPF argumenta que a publicação da charge viola princípios constitucionais de igualdade e dignidade humana, além de desrespeitar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário. A Folha de Canela ainda não se pronunciou oficialmente sobre a ação, mas o caso já gerou ampla discussão na região e em redes sociais, com muitos apoiando a iniciativa do MPF e condenando a publicação da charge.

Especialistas em direitos humanos destacam que casos como esse reforçam a necessidade de maior vigilância e responsabilização por discursos de ódio, especialmente contra minorias étnicas e raciais





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