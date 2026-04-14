MPF Investiga Ataque com Arma de Choque Contra Pessoa em Situação de Rua em Belém

O Ministério Público Federal abre investigação após vídeos de agressão com arma de choque contra pessoa em situação de rua em Belém. Estudantes de direito são suspeitos. Medidas incluem solicitação de informações à universidade e representação criminal.

O Ministério Público Federal ( MPF ) iniciou, na segunda-feira, 13 de maio, uma investigação sobre uma denúncia envolvendo um indivíduo suspeito de utilizar uma arma de eletrochoque para atacar uma pessoa em situação de rua em Belém . A abertura do inquérito foi impulsionada pela ampla repercussão de vídeos nas redes sociais, que exibiam as agressões. A investigação também se estenderá ao autor das filmagens, que poderá ser responsabilizado por sua participação. Os dois indivíduos, apontados como estudantes de direito na cidade, estão agora sob escrutínio das autoridades competentes. A rápida resposta do MPF demonstra o compromisso com a proteção dos direitos da população vulnerável e a necessidade de responsabilizar os envolvidos em atos de violência.

Como medidas iniciais da apuração, o procurador regional dos Direitos do Cidadão, Sadi Machado, solicitou informações à universidade particular onde o agressor teria retornado após o ataque, concedendo um prazo de 48 horas para a resposta. Além disso, o procurador representou criminalmente contra o agressor ao Ministério Público do Estado do Pará (MP-PA), para que se proceda à apuração criminal do caso. A atitude demonstra a seriedade com que o MPF encara a situação, buscando tanto a responsabilização do agressor quanto a garantia de que a universidade colabore com as investigações, fornecendo informações relevantes. A combinação de ações demonstra a preocupação do MPF em garantir uma resposta rápida e eficaz, protegendo os direitos da vítima e buscando a justiça.

Os vídeos divulgados nas redes sociais mostram um indivíduo se aproximando de uma pessoa em situação de rua e aplicando a arma de choque em suas costas, enquanto alguém grava a cena. Após o ataque, o agressor é visto fugindo do local, rindo. O incidente foi registrado em vídeo, mostrando o agressor encostando o dispositivo nas costas da vítima, que aparentemente estava indefesa. Além disso, surgiram informações de que o ataque não foi um evento isolado. Imagens sugerem que os mesmos indivíduos teriam agredido a mesma pessoa em situação de rua uma semana antes, evidenciando um padrão de violência e um desprezo pela vulnerabilidade da vítima. Essa recorrência agrava a gravidade dos atos, indicando uma atitude premeditada e a necessidade de uma investigação minuciosa.

O MPF, em nota oficial, informou que a investigação faz parte de uma série de ações em defesa dos direitos da população em situação de rua no Pará. Essas ações se intensificaram em 2023, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que estados, Distrito Federal e municípios respeitassem as diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua. O MPF tem atuado com medidas judiciais e extrajudiciais para garantir abrigo e atendimento digno às pessoas em situação de rua, bem como evitar remoções forçadas. O Ministério Público Estadual também acompanha o caso, informando que o agressor poderá responder por lesão corporal, com agravantes devido à vulnerabilidade da vítima.





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MPF Belém Agressão Arma De Choque População Em Situação De Rua Direito Investigação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Famílias retomam esperança após ação do MPF contra despejo em área do Exército na Zona Oeste25 anos, repórter no jornal o Dia. Formada em Jornalismo na Universidade Federal Fluminense (UFF). Redatora freelancer e social media. Repórter trainee no jornal O São Gonçalo em 2019/2020.

Read more »

Vídeo: alunos de direito atacam morador de rua com taser em BelémSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

MPF abre investigação após alunos atacarem homem em situação de rua com arma de choqueO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Ataque a homem em situação de rua em Belém era frequente, diz moradoraO ataque a homem em situação de rua em Belém por estudantes de direito revela uma rotina de agressões com extintores e bombinhas praticadas por jovens em carros de luxo.

Read more »

MPF investiga ataque de alunos de Direito a morador de rua em BelémPolícia Civil também instaurou inquérito e suspeitos foram afastados pelo Centro Universitário do Estado do Pará

Read more »

Os ataques com arma de choque em Belém e a tragédia de Galdino PataxóOs estudantes que atacaram homem em situação de rua no Pará já ouviram falar do indígena incendiado em Brasília por conta de uma 'brincadeira' de jovens ricos?

Read more »