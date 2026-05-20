MP-SP pede bloqueio de vídeo que mostra rapper foragido na Justiça

Promotoria do Ministério Público de São Paulo solicita bloqueio de vídeo em que rapper aparece foragido da Justiça, com potencial risco à aplicação da lei penal e à execução da pena.

Um promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), Alan Carlos Reis Silva, ajuizou uma ação penal no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), na cidade de Igaratá, no interior do estado, para impedir a circulação pública de um vídeo gravado no qual um rapper estaria foragido da Justiça, o que poderia comprometer a aplicação da lei penal e o cumprimento de eventual condenação.

Segundo o MP-SP, o episódio foi filmado e publicado nas redes sociais. A permanência do réu em paradeiro desconhecido, segundo o promotor, representa um risco concreto e atual





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