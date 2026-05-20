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MP-SP pede bloqueio de vídeo que mostra rapper foragido na Justiça

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MP-SP pede bloqueio de vídeo que mostra rapper foragido na Justiça
Ministério Público Do Estado De São PauloTribunal De Justiça De São PauloIgaratá (Interior De São Paulo)
📆5/20/2026 6:18 PM
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Promotoria do Ministério Público de São Paulo solicita bloqueio de vídeo em que rapper aparece foragido da Justiça, com potencial risco à aplicação da lei penal e à execução da pena.

Um promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), Alan Carlos Reis Silva, ajuizou uma ação penal no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), na cidade de Igaratá, no interior do estado, para impedir a circulação pública de um vídeo gravado no qual um rapper estaria foragido da Justiça, o que poderia comprometer a aplicação da lei penal e o cumprimento de eventual condenação.

Segundo o MP-SP, o episódio foi filmado e publicado nas redes sociais. A permanência do réu em paradeiro desconhecido, segundo o promotor, representa um risco concreto e atual

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