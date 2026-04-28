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MP-SP analisa denúncias contra prefeito de Sorocaba por suposto uso indevido de recursos públicos em vídeo

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MP-SP analisa denúncias contra prefeito de Sorocaba por suposto uso indevido de recursos públicos em vídeo
Ministério PúblicoSorocabaRodrigo Manga
📆4/28/2026 1:48 AM
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O Ministério Público de São Paulo investiga duas denúncias contra o prefeito Rodrigo Manga por suspeita de uso indevido de recursos públicos para gravação de conteúdo nas redes sociais, incluindo a abertura de um buraco em uma rua recém-recapeada. Vereador do PSOL e trabalhadores envolvidos alegam que a ação foi planejada apenas para gerar repercussão nas redes sociais.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) está analisando duas denúncias contra o prefeito de Sorocaba , Rodrigo Manga (Republicanos), sob a suspeita de uso indevido de recursos públicos para a produção de conteúdo nas redes sociais .

As representações indicam que um buraco foi aberto intencionalmente em uma rua da cidade apenas para a gravação de um vídeo do político. De acordo com os documentos encaminhados ao MPSP, a intervenção ocorreu no dia 13 de abril em um trecho recém-recapeado da via, sob a justificativa de manutenção na rede de esgoto, mas sem necessidade técnica comprovada.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, Rodrigo Manga aparece em tom de humor comentando sobre a existência do buraco e determinando obras de recapeamento em bairros da cidade. Já em outro vídeo, gravado por um suposto trabalhador envolvido na ação, há a alegação de que a vala foi aberta exclusivamente para a produção do conteúdo. O homem afirma na gravação: “Ele pediu pra fazer esse buraco”.

Uma das denúncias foi apresentada pelo vereador Raul Marcelo (PSOL), que apontou indícios de uso da máquina pública para gerar repercussão nas redes sociais. O parlamentar destacou: “A preocupação é com o valor gasto e uma eventual falsificação de documentação pública”. Em resposta, a prefeitura de Sorocaba informou que houve, de fato, uma obra de manutenção na rede de esgoto no local, com rastreabilidade e conclusão no mesmo dia.

No entanto, se forem confirmadas irregularidades, o caso poderá envolver investigações por uso indevido de recursos públicos e possível improbidade administrativa. O Ministério Público ainda não se manifestou sobre a eventual abertura formal de investigação

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