Move Brasil: Governo libera crédito para compra de veículos zero km

O objetivo do Move Brasil é permitir a compra de veículos 0km, renovando a frota de carros por aplicativo e táxis. Com mais de 600 mil inscritos, começa a ser liberado hoje o crédito do governo federal para o programa Move Brasil, destinado a taxistas e motoristas de aplicativo para compra do carro zero.

O objetivo do Move Brasil é permitir a compra de veículos 0km, renovando a frota de carros por aplicativo e táxis. Com mais de 600 mil inscritos, começa a ser liberado hoje o crédito do governo federal para o programa Move Brasil , destinado a taxistas e motoristas de aplicativo para compra do carro zero.

Estimativas da Bright Consulting, consultoria especializada no setor automotivo, indicam que o volume de vendas de veículos leves pode crescer até 15%, desde que os potenciais compradores consigam atender às condições básicas do programa. Estão cadastradas 11 montadoras e 42 modelos de veículos. Serão R$ 30 bilhões em crédito repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES, e os bancos e instituições financeiras parceiras serão os responsáveis por aprovar e liberar o crédito ao consumidor a partir de hoje.

O valor máximo do veículo é de R$ 150 mil. O principal desafio não será apenas a atratividade da taxa de juros subsidiada, mas a capacidade de aprovação de crédito da base de consumidores. Caso a operacionalização seja eficiente, o programa poderá representar um importante estímulo para a indústria automotiva, com pelo menos 180 mil unidades vendidas ao longo dos próximos 12 meses - projeta Cássio Pagliarini, diretor da Bright Consulting.

Com o programa, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras, já admite elevar sua estimativa de vendas para este ano. O novo número será divulgado em julho. No início do ano, a previsão era de um crescimento de 2,8% para veículos leves, chegando a 2,6 milhões de unidades. Mas de janeiro a maio, o segmento já emplacou quase 1,1 milhão de unidades, expansão de 18,2% sobre o mesmo período de 2025.

A Anfavea projeta que o programa pode gerar 200 mil unidades emplacadas, o equivalente a um mês de vendas. Precisamos saber: será um volume adicional ou antecipação de compras? - questionou o presidente da Anfavea, Igor Calvet, durante o evento Anfavea Visions, realizado em São Paulo, no início de junho.

As taxas de juros são de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres, com prazo de financiamento de 72 meses e carência que pode chegar a seis meses para o pagamento da primeira parcela. Nos cálculos da Bright Consulting, no caso de um veículo de R$ 100 mil, com 50% de entrada e saldo financiado em 24 meses, com taxa de 0,99% ao mês, o custo financeiro será reduzido em mais de R$ 6 mil quando comparado a uma taxa tradicional de mercado de 1,89% ao mês.

Estão incluídos carros flex (a etanol e gasolina), híbridos flex, elétricos e veículos movidos exclusivamente a etanol. Modelos a gasolina e diesel ficaram de fora. Confira uma lista resumida das principais montadoras habilitadas e modelos que se encaixam no programa (veja preços de referência no fim desta reportagem). A Associação Brasileira das locadoras de Automóveis (Abla) afirma que os carros alugados para taxistas e motoristas de aplicativos representam 25% do total.

Com crédito mais barato, uma parte dos motoristas vai poder comparar o valor do aluguel mensal com a parcela do financiamento. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, fez um cálculo: - Se o motorista comprar um carro financiado de R$ 149 mil, em 72 meses e carência de seis meses, vai pagar em torno de R$ 3.850 de prestação, enquanto a locação desse carro, por mês, sai em torno de R$ 6 mil





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