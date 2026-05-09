Motorista de van escolar luta por justiça após filha ser brutalmente esfaqueada

Jaderluce Anísio de Oliveira, motorista de van escolar, conta sua história de luta por justiça após sua filha, Alana, ser brutalmente esfaqueada por um homem que a perseguia. O agressor, Luiz Felipe Sampaio, 22, foi preso após o ataque e aguarda julgamento no Judiciário.

Um dia, cheguei em casa e me deparei com uma cena de filme de terror. Havia sangue para todos os lados, e minha menina, minha única filha, Alana, de 20 anos de idade, estava sendo brutalmente esfaqueada por um homem de quem ela havia rejeitado flertes insistentes e indesejados.

Trabalho como motorista de van escolar e, naquele dia fatídico, eu deveria buscar uma criança na creche às 19h, mas a mãe dela me avisou que não seria mais necessário. Sendo assim, pude voltar mais cedo para casa — moramos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Se não fosse por essa coincidência, teria encontrado apenas o corpo sem vida da minha filha. Assim que cheguei, escutei os gritos desesperados de Alana.

Corri e empurrei seu agressor o mais forte que pude, enquanto gritava por socorro. Vizinhos vieram nos ajudar e levamos minha filha correndo para o hospital. No mesmo dia do ataque, policiais prenderam o criminoso. Hoje, mais de três meses após a quase tragédia, Alana se recupera dos ferimentos e do trauma, enquanto seu agressor, Luiz Felipe Sampaio, 22, está preso, aguardando os trâmites do Judiciário para ir a julgamento ou não.

Estou lutando com todas as minhas forças para que Alana obtenha justiça — e que, assim, esse caso sirva de exemplo para que outras mulheres não venham a ser vítimas dos tenebrosos casos de feminicídio que assolam nosso país





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feminicídio Violência Contra Mulheres Justiça Luta Por Justiça Caso De Alana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paolla Oliveira mostra vídeo de encontro com Shakira: 'Noite que levarei para sempre no coração'Atriz compartilhou imagens de como foi conhecer a cantora colombiana que fez show no Rio de Janeiro

Read more »

Juiz vê indício de perseguição política e tranca inquérito contra vereador do RioSalvino Oliveira (PSD) havia sido preso em 11 de março, mas obteve um habeas corpus

Read more »

Justiça manda arquivar investigação contra vereador Salvino Oliveira por falta de provasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Policial civil foi preso em manobra com motorista de aplicativo que acabou com vida de passageiraOudas investigações apontam que Frede Uilson Souza de Jesus, policial civil da 29ª DP (Madureira), se envolveu em uma briga de trânsito com o motorista de aplicativo durante uma manobra na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, depois de discutir com o motorista de um Peugeot branco. Frede disparou contra o veículo, atingindo a passageira Thamires Rodrigues de Souza Peixoto no banco traseiro, que faleceu em seguida.

Read more »