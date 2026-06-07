Motorista de Porsche perde controle e causa acidente na Zona Sul de SP; influenciador Fábio Giga é investigado

Fisiculturista e influenciador perde controle do veículo em avenida movimentada, atinge duas motos e dois carros. Polícia investiga excesso de velocidade. Vítimas não correm risco de morte.

Um grave acidente envolvendo um Porsche na Avenida das Juntas Provisórias, na Zona Sul de São Paulo , chamou a atenção neste sábado (6). O fisiculturista e influenciador digital Fábio Giga, que conduzia o veículo, perdeu o controle e colidiu contra duas motocicletas e dois automóveis, conforme registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o carro derrapa, atinge as motos e só não provoca uma tragédia maior por pouco, ao passar rente a outro motociclista que seguia pela via. O acidente ocorreu por volta das 15h, em um trecho conhecido pelo fluxo intenso de veículos e pela presença de ciclovias e pontos de ônibus. De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, o Porsche trafegava em alta velocidade antes do impacto.

O motorista de um Fiat Palio atingido na sequência relatou que ouviu os primeiros barulhos de batida e, ao olhar pelo retrovisor, viu o carro esportivo se aproximando rapidamente. Outro condutor, que estava em um Honda Civic, afirmou que foi surpreendido por uma forte pancada lateral que lançou seu veículo contra uma mureta e arrancou uma das rodas.

A Polícia Civil informou que o delegado responsável já solicitou a perícia técnica e imagens complementares para esclarecer a dinâmica exata do ocorrido. O laudo pericial deverá apontar a velocidade real do Porsche no momento da colisão. Fábio Giga, que possui milhares de seguidores nas redes sociais, apresentou uma versão divergente em seu depoimento. Ele afirmou que, ao passar por um declive na pista, perdeu o controle do veículo devido ao assoalho baixo do Porsche.

Segundo ele, o carro bateu primeiro em uma mureta e depois atingiu os outros veículos. O influenciador informou ainda que prestou socorro imediato, acionou o resgate e permaneceu no local até a chegada das autoridades. O teste do bafômetro teve resultado negativo para álcool. A defesa do fisiculturista emitiu nota destacando a postura colaborativa do cliente e pedindo que as investigações sejam conduzidas com serenidade e respeito ao devido processo legal.

As vítimas, dois motociclistas, foram socorridas e encaminhadas para as UPAs Sacomã e Ipiranga. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que ambos não apresentam risco de morte, mas permanecem em observação. O boletim de ocorrência registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A polícia também investiga se o influenciador, que estava acompanhado do amigo e também influenciador Bitelo, teria excedido o limite de velocidade permitido na via.

Câmeras de monitoramento da região devem auxiliar na apuração. Enquanto isso, o episódio reacende o debate sobre segurança no trânsito e a responsabilidade de condutores de veículos de alta potência





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