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Motorista de Aplicativo Preso por Tentativa de Homicídio em Vicente de Carvalho

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Motorista de Aplicativo Preso por Tentativa de Homicídio em Vicente de Carvalho
Tentativa De HomicídioMotorista De AplicativoRio De Janeiro
📆4/29/2026 10:39 PM
📰JornalOGlobo
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Motorista de aplicativo é preso após atirar contra passageiro em discussão por danos ao veículo na Zona Norte do Rio de Janeiro. Suspeito é ex-PM com condenação anterior por porte ilegal de arma.

Um motorista de aplicativo foi preso em Jacarepaguá , no Rio de Janeiro, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado contra um passageiro. O incidente ocorreu em Vicente de Carvalho, na Zona Norte da cidade, e teve como ponto de partida uma discussão acalorada sobre o pagamento de danos supostamente causados ao veículo durante a corrida.

As imagens capturadas por câmeras de segurança revelam a gravidade da situação, mostrando o momento em que o motorista, após se afastar inicialmente do local, retorna armado e efetua disparos contra o passageiro, felizmente sem atingi-lo. A rápida ação da Polícia Civil resultou na prisão do suspeito e na apreensão da arma utilizada no crime, uma pistola calibre .380, juntamente com munições e outros materiais relevantes para a investigação.

A investigação, conduzida pela 4ª Vara Criminal da Capital, revelou que a disputa começou devido à cobrança de valores referentes a danos no interior do veículo. Após o desentendimento inicial, o motorista deixou o passageiro, mas logo estacionou o carro próximo dali, desceu armado e retornou para confrontar a vítima. A Polícia Civil detalhou que o suspeito efetuou dois disparos, demonstrando a intenção de causar dano, mas a vítima conseguiu escapar ilesa.

A prisão temporária e o mandado de busca e apreensão foram cruciais para a rápida resolução do caso, permitindo a coleta de evidências e a responsabilização do agressor. A ação policial coordenada pelos delegados Gustavo Castro e Diego Vieira demonstra o compromisso das autoridades em garantir a segurança dos cidadãos e combater a violência.

O suspeito, identificado como Alexandre, possui um histórico criminal preocupante, sendo ex-integrante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e já tendo sido condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Essa informação reforça a necessidade de um controle mais rigoroso sobre a concessão de licenças para porte de armas e a avaliação psicológica de profissionais que exercem atividades que envolvem o contato com o público.

A reincidência do suspeito em crimes relacionados a armas de fogo levanta questões sobre a eficácia das medidas de ressocialização e a necessidade de políticas públicas mais efetivas para prevenir a violência. A sociedade carioca, já marcada por altos índices de criminalidade, clama por mais segurança e justiça, e a prisão desse motorista de aplicativo representa um passo importante nessa direção.

A investigação continua em andamento para apurar todas as circunstâncias do crime e garantir que o suspeito seja devidamente punido, conforme a lei

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