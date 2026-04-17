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Motorista de aplicativo é preso por importunar adolescente de 14 anos no litoral de SP

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Motorista de aplicativo é preso por importunar adolescente de 14 anos no litoral de SP
Importunação SexualMotorista De AplicativoMongaguá
📆4/17/2026 5:49 PM
📰Terranoticiasbr
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Suspeito foi detido após ser flagrado se masturbando em frente a uma jovem enquanto a seguia de carro. Imagens de monitoramento foram cruciais para a identificação e prisão.

Um motorista de aplicativo foi preso no litoral de São Paulo após importunar sexualmente uma adolescente de 14 anos. O crime ocorreu na tarde do dia 10, mas as autoridades só foram acionadas na terça-feira, 14, pela família da jovem.

Segundo o relato, a vítima caminhava de volta da escola pela Avenida Monteiro Lobato quando percebeu um carro cinza a seguindo. Em determinado momento, o motorista disse “moça, olha aqui” e, ao se virar, a adolescente viu o homem nu e se masturbando. Assustada, ela fugiu.

A jovem comunicou o ocorrido aos pais, que decidiram não registrar boletim de ocorrência inicialmente, preocupados com o estado de choque e pânico da filha. No entanto, a família buscou imagens de câmeras de monitoramento na rua onde o fato aconteceu, o que permitiu a identificação do suspeito.

O motorista, que negou o crime, teve sua identidade confirmada pela vítima e as evidências das câmeras levaram ao seu indiciamento pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mongaguá.

O incidente levanta preocupações sobre a segurança de jovens em espaços públicos e a importância da pronta comunicação de crimes às autoridades. A demora em notificar a polícia, embora compreensível devido ao trauma da vítima, pode dificultar a coleta de evidências e a agilidade na investigação. A disponibilidade de imagens de câmeras de segurança foi crucial para o desfecho inicial deste caso, destacando a relevância da infraestrutura de vigilância em áreas urbanas. A família da adolescente demonstrou resiliência ao buscar ativamente por informações que pudessem ajudar a justiça, mesmo em meio ao abalo emocional. O envolvimento da Delegacia de Defesa da Mulher reforça o compromisso das autoridades em lidar com crimes de natureza sexual, oferecendo suporte às vítimas e buscando a responsabilização dos agressores. A atuação rápida da Polícia Civil, após a formalização da denúncia e a apresentação das provas, culminou na prisão do suspeito, enviando uma mensagem de que tais atos não serão tolerados.

A cidade de Mongaguá, assim como outras localidades do litoral paulista, enfrenta desafios relacionados à segurança pública, especialmente em relação a crimes contra mulheres e menores. A importunação sexual, caracterizada por atos libidinosos praticados contra alguém sem o consentimento desta, é um crime grave que causa profundo abalo psicológico nas vítimas. É fundamental que a sociedade e as autoridades trabalhem em conjunto para criar um ambiente mais seguro, incentivando a denúncia e oferecendo o apoio necessário às pessoas que sofreram qualquer tipo de violência. A disseminação de informações sobre como agir em casos de assédio e a importância de procurar ajuda profissional e das autoridades são passos essenciais para combater esses crimes. A sociedade civil organizada também desempenha um papel vital na conscientização e na pressão por políticas públicas mais eficazes de proteção e prevenção da violência

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