Motociclista é baleado em tentativa de assalto na Tijuca, Rio de Janeiro

Um motociclista foi baleado na tarde deste sábado durante uma tentativa de assalto na Tijuca, Zona Norte do Rio. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e o caso está sob investigação da Polícia Civil.

Na tarde deste sábado, dia 30, um motociclista foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro da Tijuca , localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O incidente ocorreu na Rua Conde de Bonfim, nas proximidades da Avenida Maracanã, quando a vítima chegava em sua residência e foi abordada por dois criminosos, também em uma moto. Durante a ação, um dos assaltantes efetuou disparos contra o motociclista, que foi atingido na região da clavícula e na cabeça. Após o crime, os suspeitos fugiram levando a motocicleta e outros pertences da vítima.

O motociclista foi prontamente socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Federal do Andaraí. Até a última atualização da reportagem, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima, nem sobre a identidade do homem, que permanece sob cuidados médicos. Paralelamente, equipes da Polícia Militar, do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Tijuca, foram acionadas para o local e isolaram a área para preservação de evidências.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que deve buscar os responsáveis utilizando imagens de câmeras de segurança instaladas na região, as quais podem ajudar na identificação dos criminosos e na reconstrução da dinâmica do ataque. Até o momento, ninguém havia sido preso e as autoridades não revelaram detalhes sobre a possível motivação ou se a vítima foi selecionada aleatoriamente.

A comunidade local expressou preocupação com o aumento da violência na área, reforçando a necessidade de ações mais efetivas de segurança pública no bairro. Este incidente se une a outros casos recentes de roubos e confrontos armados na região, acendendo um sinal de alerta para as condições de segurança no Rio de Janeiro, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas como a Tijuca.

A Polícia Civil deve ouvir testemunhas e pericias técnicas para avançar nas investigações, enquanto a população aguarda respostas que trazam maior sensação de segurança e justiça





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