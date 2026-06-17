Motiva registra alta de 2,1% no transporte de passageiros no ano e destaca ganhos ambientais com operação sobre trilhos

A operadora de trilhos Motiva apresentou crescimento de 2,1% nos embarques de janeiro a maio de 2025, com destaque para as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. A empresa também enfatiza o impacto ambiental de suas operações, com 150,7 mil toneladas de CO₂ evitadas no período.

A Motiva , operadora de sistemas de trilhos, apresentou um crescimento consistente em seus indicadores de transporte de passageiros ao longo dos primeiros cinco meses de 2025.

Em maio, a plataforma transportou 65,9 milhões de clientes, um aumento de 0,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, de janeiro a maio, o total de embarques atingiu 315,1 milhões, registrando uma expansão de 2,1% na comparação anual. O desempenho mais expressivo foi observado nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, ambas geridas pela ViaMobilidade na cidade de São Paulo.

Essas duas linhas, em conjunto, movimentaram 21,1 milhões de passageiros em maio, com um crescimento de 2,4%. No acumulado de janeiro a maio, o fluxo nessas linhas chegou a 101,1 milhões de pessoas, um avanço de 4,1%, o maior entre todas as unidades operadas pela empresa. Outras linhas da capital paulista também mostraram resultados positivos. A Linha 5-Lilás registrou 14,9 milhões de passageiros em maio e, no acumulado do ano, alcançou 71,5 milhões de embarques, com alta de 3,1%.

Já a Linha 4-Amarela somou 17,6 milhões de clientes em maio e 84,1 milhões nos primeiros cinco meses de 2025, crescendo 0,8% no período. Fora da região metropolitana de São Paulo, outros sistemas também contribuíram para os resultados. O VLT Carioca, no Rio de Janeiro, totalizou 2,1 milhões de embarques em maio e 9,8 milhões no acumulado anual.

O Metrô Bahia, em Salvador, transportou 10,2 milhões de passageiros no mês, o que representou uma queda de 0,9% na comparação com maio de 2024. Apesar da retração mensal, o sistema manteve um leve crescimento de 0,2% no ano, com 48,6 milhões de clientes transportados de janeiro a maio. Além dos números operacionais, a Motiva tem investido em destacar o componente ambiental de suas operações.

A empresa informou que o transporte ferroviário evitou a emissão de aproximadamente 31,6 mil toneladas de CO₂ equivalente em maio e 150,7 mil toneladas nos cinco primeiros meses de 2025. Para situar esse impacto, a companhia estima que o volume de carbono não emitido equivale ao plantio de cerca de 200 mil árvores no mês e 900 mil árvores no acumulado do ano.

Essa narrativa busca reconfigurar o crescimento da demanda de transporte não apenas como um ganho operacional e de receita, mas também como um ativo estratégico de sustentabilidade. A Motiva reforça ainda que 100% da energia consumida em suas operações sobre trilhos provém de fontes renováveis, um diferencial importante para uma empresa de infraestrutura listada em bolsa de valores, cujas práticas ESG (ambiental, social e governança) estão cada vez mais sob escrutínio de investidores e do mercado.

A estratégia de associar mobilidade urbana à redução de emissões de gases de efeito estufa reflete uma tendência setorial de valorização de ativos verdes e pode influenciar a percepção de valor da companhia entre stakeholders





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