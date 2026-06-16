Morte trágica de jovem em rope jump desperta investigação sobre segurança na prática

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após cair de 30 a 40 metros durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto em Limeira. As investigações revelam falhas nos procedimentos de segurança e a ausência de acompanhamento através de câmera GoPro, que pode esclarecer o ocorrido.

Do modelo GoPro que estava com Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, no momento em que ela foi arremessada da Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), durante um salto de rope jump .

A jovem morreu após cair de uma altura estimada entre 30 e 40 metros. Durante a audiência de custódia realizada no último domingo (14), o representante do MPSP, Enrico Paisani, afirmou que Maria Eduarda segurava a câmera no momento em que foi arremessada da ponte.

O equipamento, no entanto, desapareceu após o acidente, e os investigadores acreditam que as imagens registradas por ele podem ser fundamentais para esclarecer o que ocorreu durante o salto. testemunha presente no local afirmou ter visto funcionários da empresa responsável pelo salto retirando a câmera do corpo de Maria Eduarda. O evento atraía um número considerável de pessoas, e já existem vídeos obtidos por terceiros que mostram o momento em que a jovem é arremessada da ponte.

Segundo esses registros, o procedimento de segurança exigido - que incluía a colocação de uma corda no peitoral da vítima e dupla checagem pelos operadores - não foi realizado. Morte em rope jump: Não lembro o que aconteceu, diz instrutor de salto. Durante a audiência de custódia, o juiz Paulo Henrique Stahlberg constatou que a prisão em flagrante está em ordem e converteu o flagrante em prisão preventiva.

Conforme revelado em interrogatórios, o procedimento padrão para o salto exigia a colocação de uma corda de segurança no peitoral da praticante antes do arremesso,um dos instrutores afirmou não se recordar "Cara, eu acho que foi realmente uma fatalidade que aconteceu. Ninguém sai de casa para cometer um negócio desse", disse o instrutor durante o depoimento.

, os investigadores esperam que as imagens gravadas pelo equipamento ampliem a compreensão sobre o que foi negligenciado durante o salto.são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo d





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