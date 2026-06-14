Morte em rope jumping: jovem é lançada sem corda de segurança e morre em Limeira

A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após ser lançada de uma plataforma sem estar presa à corda de segurança durante um salto de rope jumping em Limeira, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na manhã deste sábado, 13, na chamada Ponte do Esqueleto, e é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, seis pessoas foram presas.

A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jumping em Limeira , no interior de São Paulo, causou comoção e levantou questionamentos sobre os protocolos de segurança adotados na atividade.

A jovem caiu de uma altura de cerca de 40 metros após ser lançada de uma plataforma sem estar presa à corda de segurança. O caso ocorreu na manhã deste sábado, 13, na chamada Ponte do Esqueleto, e é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, seis pessoas foram presas. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tinha 21 anos e morava em Jandira, na Grande São Paulo.

Nas redes sociais, ela compartilhava registros de viagens, atividades ao ar livre e contato com a natureza. A jovem também informava ter formação em Educação Física e Gestão Esportiva. Em um dos stories, escreveu: 'Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte???

'. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os responsáveis pela atividade teriam esquecido de conectar a corda de segurança antes do salto. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Maria Eduarda sendo conduzida por funcionários até a plataforma. Ela é lançada do local e, segundos depois, pessoas percebem o erro e gritam: 'A corda' e 'Gente, a corda'.

De acordo com a Polícia Civil, a corda que deveria proteger Maria Eduarda permaneceu enrolada no chão da plataforma, o que é possível ver no vídeo. O rope jumping é uma modalidade de esporte radical em que a pessoa salta de uma estrutura elevada presa a cordas e equipamentos de segurança que amortecem a queda. Diferentemente do bungee jump tradicional, o praticante realiza um movimento semelhante ao de um pêndulo após o salto. Três pessoas foram presas em flagrante.

Segundo a polícia, dois dos envolvidos chegaram a fugir do local e foram encontrados posteriormente com auxílio do helicóptero Águia. Os três homens que aparecem no vídeo empurrando a vítima foram autuados por homicídio com dolo eventual, quando se entende que houve assunção do risco de provocar a morte. A Prefeitura de Limeira informou que pretende processar o Governo Federal por suposta omissão na fiscalização da Ponte do Esqueleto.

Segundo a administração municipal, a responsabilidade pela manutenção, controle de acesso e fiscalização da área seria de órgãos federais. A prefeitura afirma que já havia solicitado providências anteriormente, mas que nenhuma medida efetiva teria sido adotada. A Secretaria de Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), lamentou 'a morte trágica de uma jovem durante atividade esportiva não autorizada na ponte do Esqueleto'.

A secretaria afirmou que a ponte 'pertencia a trecho não implantado do ramal da RFFSA entre Limeira e Cordeirópolis, no interior de propriedades particulares' e que 'a transferência patrimonial para a superintendência da SPU de São Paulo foi finalizada em março de 2026'. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias da morte.

Testemunhas ainda serão ouvidas e os laudos periciais devem ajudar a esclarecer como ocorreu a falha que permitiu que a vítima fosse lançada sem qualquer conexão ao sistema de segurança





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