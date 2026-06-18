Morte em rope jumping: jovem é jogada sem corda de ponte em Limeira; presos não explicam motivo

Jovem morre após ser jogada sem corda de ponte de 40 metros durante rope jumping em Limeira (SP). Polícia prende suspeitos que não sabem explicar o ocorrido.

Uma jovem morreu após ser jogada sem corda de uma ponte durante uma atividade de rope jumping em Limeira , interior de São Paulo. O caso, que ocorreu no último fim de semana, chocou a cidade e levantou questionamentos sobre a segurança da prática esportiva.

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi arremessada de uma altura de mais de 40 metros sem o equipamento de segurança necessário, resultando em queda fatal. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que já prendeu suspeitos envolvidos na organização do salto. De acordo com a delegada responsável pelo caso, os presos, que não tiveram as identidades reveladas, encontram-se desnorteados e incapazes de explicar por que a jovem foi jogada sem a corda de segurança.

A delegada afirmou que os suspeitos apresentam versões contraditórias e que a principal linha de investigação é a de homicídio culposo, uma vez que a negligência parece ter sido a causa do acidente. A polícia também está analisando se houve dolo por parte dos organizadores, que podem ter agido de forma imprudente ao realizar a atividade sem os devidos protocolos de segurança.

O rope jumping, que consiste em saltar de uma ponte com uma corda amarrada ao corpo, é considerado um esporte radical que exige equipamentos certificados e profissionais treinados. Especialistas alertam que a falta de fiscalização e o improviso podem levar a tragédias como essa. A prefeitura de Limeira informou que está prestando apoio à família da vítima e que irá reforçar a fiscalização de atividades radicais na região.

O caso segue sob investigação, e os suspeitos devem passar por audiência de custódia nos próximos dias





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