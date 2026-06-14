A Itália divulgou uma decisão sobre a absolvição de Zambelli, enquanto uma mulher morreu em rope jumping e um acidente com helicópteros resultou na morte de seis pessoas, incluindo um cantor e um youtuber.

A Justiça da Itália divulgou uma decisão sobre a absolvição de Zambelli, afirmando que Moraes foi 'vítima' e 'juiz' no caso. Enquanto isso, uma mulher morreu após ser jogada sem corda de mais de 40 metros de altura em um salto no interior de São Paulo.

Além disso, o cantor norte-americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspi estão entre os mortos no acidente com dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. Ao todo, seis pessoas morreram, incluindo um piloto e cinco passageiros de uma aeronave, e outro piloto na segunda. Oliver Tree, de 33 anos, era produtor musical e cantor da Califórnia, nos Estados Unidos, e seu nome está associado a hits conhecidos.

Já Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, de 23 anos, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, e ficou conhecido no Youtube por vídeos de humor provocativo. Ele abordava desconhecidos nas ruas da capital argentina sob o bordão 'buenass'. Os presos por morte de jovem em rope jumping não sabem explicar por que ela foi jogada sem corda, diz delegada. A delegada destacou que a responsabilidade é exclusiva dos autores dos comentários e não representa a opinião do site.

Se algo for denunciado que viole os termos de uso, é importante denunciar. A morte de jovem em rope jumping é um caso que continua a ser investigado. Cidade





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