Morte do Líder do Tren de Aragua em Operação Conjunta EUA-Venezuela

Héctor Guerrero, conhecido como Niño Guerrero, morreu em uma operação conjunta entre EUA e Venezuela no estado de Bolívar. Ele era o principal chefe do Tren de Aragua, organização criminosa transnacional que expandiu seu controle a partir de uma prisão de luxo no Aragua. Os EUA o acusavam de terrorismo, tráfico de drogas e extorsão, e uma recompensa de US$ 5 milhões foi oferecida. A operação foi conduzida pelo Comando Sul dos EUA com apoio venezuelano, confirmada por ambos os governos.

O governo dos Estados Unidos e a Venezuela confirmaram nesta sexta-feira, 12, a morte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como Niño Guerrero , apontado como o principal líder da organização criminosa transnacional venezuelana Tren de Aragua.

A operação conjunta foi realizada no sudeste do estado de Bolívar e resultou na neutralização de Guerrero durante confrontos com grupos criminosos, segundo as autoridades venezuelanas. O presidente americano, Donald Trump, afirmou que o Comando Sul dos EUA organizou um ataque rápido e letal, que contou com a participação do governo venezuelano.

A ação ocorre em meio a um aumento da pressão internacional sobre o Tren de Aragua, que se tornou uma das facções mais poderosas da América Latina, com presença em vários países, incluindo Estados Unidos, Chile, Peru e Colômbia. Niño Guerrero comandava a organização mesmo enquanto estava preso no Centro Penitenciário de Aragua, conhecido como prisão de Tocorón.

Sob sua liderança, o presídio foi transformado em uma estrutura comparável a um hotel de luxo, com piscina, área de lazer, bares e até mesmouma guarita de segurança com câmeras. O local também abrigava arsenais de guerra, incluindo granadas, lança-foguetes e explosivos, além de túneis secretos que permitiam a saída de detentos e o tráfico de armas e drogas. Em 2023, uma megaoperação militar venezuelana tentou retomar o controle da prisão.

As autoridades encontraram armamento pesado e estrutura sofisticada, mas Guerrero conseguiu escapar. A jornalista e pesquisadora Ronna Rísquez, autora de um livro sobre a facção, alertou na época que a intervenção não significaria o desmantelamento da organização, que continuaria a operar mesmo sem seu líder preso. Nos Estados Unidos, Guerrero enfrentava acusações graves desde dezembro de 2025, quando foi formalmente indiciado em um tribunal federal de Manhattan.

O Departamento de Justiça americano o acusou de conspiração para extorsão (racketeering), terrorismo, importação de drogas e crimes relacionados a armas de fogo. Além disso, oferecia uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levassem à sua captura. Guerrero também era réu no mesmo processo federal que envolve o presidente venezuelano Nicolás Maduro, sua esposa Cilia Flores, o ministro do Interior Diosdado Cabello e um dos filhos de Maduro.

O caso conecta o líder do Tren de Aragua a altos escalões do governo venezuelano, sugerindo uma relação de colaboração e proteção. A morte de Guerrero representa um golpe significativo para a organização, mas especialistas alertam que a estrutura criminosa pode continuar operando sob novos líderes, especialmente considerando sua extensa rede de conexões e seu uso das rotas migratórias venezuelanas para expandir suas atividades ilícitas por toda a América Latina e além





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