Morte de serralheiro durante montagem de palco para show de Shakira gera repercussão internacional

A morte do serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, durante a montagem do palco para o show de Shakira em Copacabana, causou grande comoção e repercutiu em veículos internacionais. O acidente, que ocorreu devido a um sistema de elevação, está sendo investigado como lesão corporal culposa. A empresa responsável pela montagem será multada pelo Crea-RJ por falta de registro e responsável técnico.

A morte do serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, durante a montagem do palco para o show da cantora Shakira na Praia de Copacabana , na Zona Sul do Rio de Janeiro, tem gerado grande repercussão na imprensa internacional.

Veículos de diferentes perfis, incluindo agências de notícias e revistas de entretenimento, comentaram sobre o trágico ocorrido. O site TMZ, um dos mais influentes sobre celebridades e entretenimento no mundo, se referiu ao caso como 'tragédia no Brasil', destacando que o acidente ocorreu durante os preparativos de um megaevento gratuito na cidade. A revista People, por sua vez, enfatizou a gravidade do ocorrido, afirmando que o profissional sofreu 'ferimentos por esmagamento', termo que foi amplamente replicado por outros portais internacionais.

A publicação também ressaltou o impacto do acidente nos bastidores do espetáculo e a comoção entre os membros da equipe. A Entertainment Weekly contextualizou a tragédia dentro da expectativa gerada pela apresentação, destacando que o acidente aconteceu durante a montagem do palco para o próximo show no Brasil. Já a Rolling Stone citou que a morte do trabalhador lançou uma 'sombra sobre o evento'.

O The Sun descreveu o caso como um 'acidente horrível' e destacou que o trabalhador teria sido 'esmagado' durante a construção do palco. Gabriel sofreu esmagamento das pernas em um sistema de elevação no último domingo (26). Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, ele já havia sido retirado do equipamento por outros funcionários. O serralheiro foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de vários funcionários ao tentarem retirar o equipamento de cima da vítima, utilizando até mesmo uma serra para cortar partes da estrutura de ferro. Morador de Magé, na Baixada Fluminense, Gabriel era casado e deixa três filhos. O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal culposa provocada por acidente de trabalho. Por causa das investigações, a montagem do palco foi paralisada.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) informou, nesta segunda-feira (27), que vai autuar e multar a MG Coutinho Serviços Cenográficos (Cenoart), empresa responsável pela montagem dos elevadores no palco do show da Shakira. Segundo o Conselho, fiscais constataram, durante vistoria, que a empresa não possui registro no Conselho para exercer atividades de engenharia, nem responsável técnico habilitado.

A tragédia levantou questões sobre a segurança no trabalho e a responsabilidade das empresas envolvidas em grandes eventos





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