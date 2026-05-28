Morte de pedreiros em São Gonçalo: confusão com arma e falha de câmeras corporais

Policiais militares admitiram ter confundido uma régua de pedreiro com um fuzil, resultando na morte de dois trabalhadores em São Gonçalo. A neblina e câmeras corporais descarregadas são fatores apontados. A polícia investiga o caso e o sepultamento foi cercado por forte presença policial, causando revolta na família.

A morte dos pedreiros Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edvan Felipe de Assis em uma ação da Polícia Militar em São Gonçalo , na região metropolitana do Rio de Janeiro, levanta sérias questões sobre a conduta policial e a falta de transparência nas operações.

Os policiais envolvidos admitiram, em depoimento à Polícia Civil, que confundiram uma ferramenta de medição, uma régua de pedreiro, com um fuzil. O incidente ocorreu em condições de neblina, um fator alegado pelos agentes para justificar a suposta confusão visual, mas que também é contestado por testemunhas que afirmam que não houve abordagem nem operação policial na comunidade no momento dos fatos.

Outro ponto crucial é o estado das câmeras corporais: os próprios policiais relataram que alguns dos dispositivos estavam descarregados, impedindo a gravação do momento crítico da ação. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, assumiu a investigação, recolheu os objetos que estavam com as vítimas, o tripé e a régua, e requisitou a íntegra das imagens das câmeras, mesmo as que possivelmente não gravaram o evento, para reconstituir a sequência de ações.

Enquanto isso, os policiais envolvidos foram afastados das ruas pela própria PM e estão sob investigação da Corregedoria Geral da corporação. A PM, em nota, afirmou que instaurou um procedimento apuratório e que cooperará integralmente com as investigações, prometendo uma apuração transparente.

No entanto, a demora e as circunstâncias do caso geram desconfiança. O sepultamento de Marcelo da Cruz Silva, ocorrido no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, foi marcado por uma forte manifestação de revolta e dor por parte da família, amigos e moradores da comunidade do Jardim Catarina. A presença policial massiva no local foi vista como um desrespeito e uma forma de intimidação.

Cerca de dez viaturas do 1º BPM (São Gonçalo), 7º BPM (Niterói) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) cercaram o cemitério, sob a justificativa de conter possíveis protestos. Essa postura agravou o sofrimento dos familiares. Uma dasparentes, indignada, gritou contra os agentes: "É um desrespeito, depois de tudo o que aconteceu, vocês virem aqui!

". A mãe de um filho de Marcelo, Lúcia Almeida, de 37 anos, expressou a angústia de ter que explicar ao menino, Vitor, de 8 anos, que está em tratamento psicoterápico pela perda do pai, sobre a situação. A criança pergunta se o policial foi preso, e ela não sabe o que responder. A avó de Marcelo, Maria Cruz, ficou desolada ao ouvir do neto a constatação dolorosa: "Agora a gente não vai ver mais ele".

Cenas como essas ilustram o impacto humano profundo da violência policial e a falta de respostas imediatas do Estado. O caso se insere em um contexto mais amplo de violência policial e falta de accountability no estado do Rio de Janeiro.

A alegativa de confusão entre uma ferramenta de trabalho e uma arma, em um ambiente de neblina, ecoa diversos outros casos onde populações periféricas são alvo de ações letais da PM, frequentemente justificadas por supostos erros de percepção ou condições adversas. A falta de funcionamento das câmeras corporais, um instrumento crucial para a transparência e a investigação de abusos, é um fator que se repete e que mina a credibilidade das versões oficiais.

A forte presença policial no sepultamento, Preventiva e intimidatória, sinaliza uma lógica de controle e criminalização do luto e da protestação pública das vítimas. É fundamental que a investigação da Polícia Civil e da Corregedoria seja ágil, técnica e imparcial, com acesso irrestrito a todas as provas, incluindo a auditoria independente dos logs e estado das câmeras corporais. A sociedade exige respostas claras: por que dois trabalhadores foram mortos? Por que as câmeras não funcionaram?

Quais são as regras de engajamento da PM em situações como essa? A justiça pelos familiares de Marcelo e Edvan passa não apenas pela punição dos responsáveis, mas também por reformas estruturais na segurança pública que coloquem a vida e a dignidade da população, especialmente das comunidades mais vulneráveis, no centro das políticas. O caso é um triste reflexo de um sistema que ainda trata vidas de trabalhadores pobres como descartáveis





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