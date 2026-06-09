Morte de mulher em UPA em Ribeirão das Neves, Minas Gerais

Uma mulher de 32 anos morreu em uma unidade de pronto atendimento (UPA) em Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais. Ela havia publicado vídeos nas redes sociais mostrando consultórios vazios e sem médicos na unidade de saúde.

Brenda Larissa Maia, uma mulher de 32 anos, morreu em uma unidade de pronto atendimento ( UPA ) em Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais .

Ela havia publicado vídeos nas redes sociais mostrando consultórios vazios e sem médicos na unidade de saúde. De acordo com a família, Brenda havia enviado mensagens para a mãe informando que seu estado de saúde estava piorando enquanto aguardava atendimento. Ela procurou a unidade após sentir fortes dores no peito. Brenda tinha histórico de cardiopatia e fibromialgia e foi atendida na UPA Acrízio Menezes, em Justinópolis, onde recebeu assistência da equipe de saúde e realizou exames.

Durante o atendimento, a paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória e a equipe médica realizou todos os procedimentos de reanimação, dentro do protocolo técnico. Infelizmente, o óbito foi constatado. A unidade contava com quadro clínico completo em atuação na unidade. O corpo da vítima será enterrado nesta terça-feira (9).

A família afirma que busca respostas sobre o atendimento prestado à mulher e espera que a investigação esclareça as circunstâncias da morte. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para determinar as causas da morte e verificar se houve eventual negligência médica ou falha no atendimento





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