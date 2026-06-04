Morte de Marjane Satrapi, autora de Persépolis, deixa fãs em choque

A morte da autora de Persépolis, Marjane Satrapi, aos 56 anos, devido à tristeza causada pela perda do marido, é uma grande perda para a literatura e para os fãs do mundo todo. Além disso, a Anatel estendeu até 2028 a medida para bloquear empresas que realizam chamadas abusivas de telemarketing e a juíza determinou a expedição de alvará de soltura de Monique Medeiros após leitura da sentença.

Morreu Marjane Satrapi , autora de Persépolis , aos 56 anos, devido à tristeza causada pela perda do marido, segundo comunicado. O filho da cantora Ivete Sangalo compartilhou uma foto de pescaria da infância para parabenizar o pai, Daniel Cady, dizendo 'Te amo'.

Além disso, a Anatel estendeu até 2028 a medida para bloquear empresas que realizam chamadas abusivas de telemarketing. A regra permite suspender por 15 dias as empresas que realizam grande volume de ligações curtas, usadas frequentemente para identificar números ativos dos consumidores. Em outro caso, a juíza determinou a expedição de alvará de soltura de Monique Medeiros após leitura da sentença, com a expectativa de que a professora deixe a prisão ainda nesta quinta-feira.

Além disso, a repercussão de um caso envolvendo Valverde e Tchouaméni no Real Madrid gerou uma cicatriz na cabeça do jogador. Outro caso que gerou polêmica foi o ex-BBB Jonas Sulzbach, que foi flagrado em um passeio de barco no Rio Tocantins, beijando uma mulher.

No entanto, a notícia mais triste foi a morte da autora de Persépolis, Marjane Satrapi, que deixou muitos fãs em choque. A Anatel está trabalhando para proteger os consumidores de chamadas abusivas, enquanto a professora Monique Medeiros aguarda a liberação da prisão.

Além disso, a repercussão dos casos de Valverde e Jonas Sulzbach gerou muita discussão nas redes sociais. A morte de Marjane Satrapi é um grande perda para a literatura e para os fãs do mundo todo





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