Morte de jovem em atividade de salto de corda é investigada pela Polícia Civil em Limeira

A Prefeitura de Limeira informou que a vítima participava de uma atividade de salto de corda acompanhada por instrutores quando houve uma falha na fixação dos equipamentos de segurança. A empresa que realiza o esporte não colocou a corda que deveria segurar a jovem, que foi lançada da ponte de cerca de 40 metros de altura. A responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal, de acordo com a prefeitura. A administração municipal alegou que vem adotando medidas administrativas e cobrando providências junto aos órgãos federais responsáveis pela ponte desde 2025, mas sem resposta. O prefeito Murilo Félix afirmou que a omissão federal resultou em mais uma tragédia em Limeira. A Polícia Militar constatou a morte da jovem por parada cardiorrespiratória e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal. Seis pessoas foram conduzidas à delegacia após o incidente, das quais três permaneceram presas por homicídio com dolo eventual. A prefeitura de Limeira lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos amigos e familiares da vítima. A Prefeitura apoiará a Polícia Civil nas investigações. A morte da jovem é mais um exemplo da falta de controle de acesso a uma área federal que apresenta riscos conhecidos há anos e não tem as medidas de proteção necessárias. A Prefeitura e a Câmara vêm cobrando providências há meses para que o governo federal assuma sua responsabilidade. A tragédia em Limeira é resultado da omissão federal e da falta de medidas de proteção necessárias.

A Prefeitura de Limeira informou que a vítima participava de uma atividade de salto de corda acompanhada por instrutores quando houve uma falha na fixação dos equipamentos de segurança.

A empresa que realiza o esporte não colocou a corda que deveria segurar a jovem, que foi lançada da ponte de cerca de 40 metros de altura. A responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal, de acordo com a prefeitura. A administração municipal alegou que vem adotando medidas administrativas e cobrando providências junto aos órgãos federais responsáveis pela ponte desde 2025, mas sem resposta.

O prefeito Murilo Félix afirmou que a omissão federal resultou em mais uma tragédia em Limeira. A Polícia Militar constatou a morte da jovem por parada cardiorrespiratória e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal. Seis pessoas foram conduzidas à delegacia após o incidente, das quais três permaneceram presas por homicídio com dolo eventual. A prefeitura de Limeira lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos amigos e familiares da vítima.

A Prefeitura apoiará a Polícia Civil nas investigações. A morte da jovem é mais um exemplo da falta de controle de acesso a uma área federal que apresenta riscos conhecidos há anos e não tem as medidas de proteção necessárias. A Prefeitura e a Câmara vêm cobrando providências há meses para que o governo federal assuma sua responsabilidade. A tragédia em Limeira é resultado da omissão federal e da falta de medidas de proteção necessárias





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