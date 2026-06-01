Morte de Gabriel Ganley reacende alerta sobre banalização do uso de hormônios

A morte de Gabriel Ganley, um dos principais nomes da nova geração do fisiculturismo natural, sem anabolizantes, reacendeu o alerta sobre a banalização do uso de hormônios.

A morte de Gabriel Ganley, um dos principais nomes da nova geração do fisiculturismo natural , sem anabolizantes, reacendeu o alerta sobre a banalização do uso de hormônios .

Gabriel foi encontrado morto no apartamento onde morava, na Mooca, Zona Leste da capital. Um laudo provisório do IML apontou que Gabriel teve uma morte súbita provocada por um problema cardíaco. A polícia aguarda o laudo definitivo com o resultado do exame toxicológico. Uma ex-namorada de Gabriel Ganley, Catarina de Moura, falou sobre as mudanças no corpo do fisiculturista após o uso de anabolizantes.

Ela disse que ficou chocada com as mudanças, mas também muito feliz. Catarina lembra que Gabriel era um menino magrinho e com a vozinha de bebezinho, mas que ele se tornou um homem grande e com bigode e barba. Ela quer que Gabriel seja lembrado como um menino batalhador e sonhador que sempre foi atrás dos sonhos dele e que dava o sangue dele em tudo.

A morte de Gabriel Ganley é um lembrete da importância de cuidar da saúde e de evitar o uso de hormônios de forma excessiva





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