Morte de fisiculturista Ganley aos 22 anos: Leo Stronda se pronuncia e se arrepende

Gabriel Ganley, influenciador fitness de 22 anos, morreu de cardiomiopatia hipertrófica. Leo Stronda publicou vídeo emocionado, admitindo arrependimento por brincadeiras com anabolizantes e cancelando projeto musical.

A morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley , conhecido como Ganley , aos 22 anos, chocou o meio fitness e levantou debates sobre os riscos do uso de substâncias para ganho muscular.

Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento na Mooca, zona leste de São Paulo, no dia 23 de maio de 2026. O atestado de óbito apontou como causa a cardiomiopatia hipertrófica, uma condição que pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando comoção entre seguidores e amigos.

O influenciador Leo Stronda, que mantinha uma relação próxima com Ganley, publicou um vídeo de mais de 40 minutos em seu canal no YouTube nesta sexta-feira, 31 de maio, para se pronunciar sobre o ocorrido. Visivelmente abalado, Stronda disse que aguardou alguns dias para respeitar o luto da família antes de falar publicamente. Ele descreveu Ganley como uma estrela, destacando que o jovem não era apenas um fisiculturista ou influenciador, mas alguém que inspirava admiração e identificação.

"Podia ter sido eu", afirmou, referindo-se ao fato de que muitos atletas também experimentaram substâncias na busca por resultados rápidos. Stronda relembrou o primeiro encontro com Ganley durante uma gravação para o canal "Fábrica de Monstros". Desde o início, o jovem demonstrava determinação em se tornar um bodybuilder Open, a categoria mais tradicional do fisiculturismo, e dizia que faria o que fosse necessário para alcançar seu objetivo.

O influenciador também comentou um vídeo polêmico em que aparece fazendo brincadeiras sobre o uso de substâncias e simulando uma aplicação de "bomba" com Ganley. Stronda se disse arrependido e afirmou que a cena foi encenada sem aplicação real, mas reconheceu que não deveria ter sido feita.

"Foi tudo de última hora, cenográfico", explicou, pedindo desculpas. Em outro trecho do vídeo, Stronda revelou que, ao perceber a intensidade com que Ganley buscava resultados, especialmente com o uso de insulina, tentou alertá-lo. Disse que chegou a colocar a mão no rosto do garoto e pedir que abandonasse aquilo. O influenciador ficou em estado de choque ao saber da morte, pois tinha uma gravação marcada com Ganley para aquele mesmo dia.

"Eu estava esperando ele", contou. Leo Stronda também refletiu sobre sua responsabilidade como influenciador. Embora não tenha apontado culpados, disse que pretende mudar sua postura e que não fará mais brincadeiras sobre o tema em seus conteúdos. Anunciou o cancelamento de um projeto musical voltado ao universo maromba, pois algumas faixas tratavam de anabolizantes.

"Eu sinto que errei muito como cristão, como pessoa, como amigo. Me arrependo profundamente", afirmou, pedindo perdão. Por fim, Stronda homenageou Ganley e pediu que a imagem do jovem não seja reduzida aos erros cometidos.

"Ganley era o ícone da nova geração. Que os erros não definam quem você era. Você era muito mais do que seus erros", declarou. A morte de Ganley reacendeu o debate sobre os riscos dos esteroides anabolizantes e a pressão por resultados no fisiculturismo, especialmente entre jovens que buscam o corpo idealizado nas redes sociais.

Especialistas alertam que a cardiomiopatia hipertrófica pode ser silenciosa e que o uso de substâncias sem acompanhamento médico aumenta o risco de complicações fatais





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