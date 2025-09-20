Head Topics

Morte de Adolescente em Viagem de Formatura Choca Ribeirão Preto: Caso é Investigado

Morte de Adolescente em Viagem de Formatura Choca Ribeirão Preto: Caso é Investigado
Eduardo Fukumasu Dias, de 15 anos, morreu após passar mal em um acampamento durante uma viagem de formatura. O caso, registrado como morte suspeita, está sendo investigado.

Eduardo Fukumasu Dias, de 15 anos, era descrito por familiares e amigos como um jovem tranquilo, educado e muito querido. A notícia de seu falecimento, ocorrido cinco dias após passar mal em um acampamento em Sapucaí-Mirim (MG), causou grande comoção. O adolescente estava em uma viagem de formatura com a escola, um momento esperado por ele e seus colegas.

Infelizmente, no primeiro dia da viagem, Eduardo começou a apresentar sintomas preocupantes, como mal-estar, ânsia de vômito, dores de cabeça e desorientação. Apesar de não ter retornado para Ribeirão Preto (SP) como a escola sugeriu, o quadro se agravou levando ao seu óbito. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pelas autoridades competentes, incluindo a realização de exames periciais para determinar a causa da morte.\Eduardo era conhecido por ser um aluno dedicado, respeitoso e participativo, com destaque tanto no desempenho acadêmico quanto nas atividades extracurriculares, especialmente o teatro, uma de suas grandes paixões. A escola ressaltou a importância do teatro na vida de Eduardo, descrevendo-o como uma ferramenta que o ajudou a superar momentos difíceis. A família o descreve como um menino amoroso, alegre e muito ligado à família. Filho único, ele se tornou o principal companheiro da mãe após a perda do pai, ocorrida três anos atrás. A tia, Alessandra Lojú, enfatizou sua personalidade tranquila, educada e reservada, destacando que ele não se envolvia com álcool, drogas ou baladas. O velório reuniu uma multidão de amigos, demonstrando o carinho e a admiração que Eduardo conquistou ao longo de sua vida. As redes sociais da mãe são repletas de momentos compartilhados com o filho, evidenciando a forte ligação entre eles, como em viagens, passeios e celebrações.\A morte de Eduardo gerou grande comoção e abalou não apenas a família, mas também amigos e colegas de escola. O velório reuniu uma multidão de jovens, demonstrando o quanto ele era querido e respeitado. Amigos e colegas relataram sua simpatia, acolhimento e solidariedade. A escola e o acampamento emitiram notas sobre o ocorrido, informando os procedimentos adotados e buscando esclarecer os fatos. O acampamento mencionou que Eduardo recebeu atendimento médico, e que os alimentos oferecidos a ele foram os mesmos disponibilizados aos demais jovens presentes, não havendo outros casos semelhantes. O adolescente chegou a ser levado a um hospital em São Bento do Sapucaí. A investigação policial busca agora esclarecer as circunstâncias da morte e determinar a causa exata, que chocou a todos pela sua repentinidade e pela perda de uma vida tão jovem e promissora. A comunidade de Ribeirão Preto e região se uniu em luto, prestando homenagens e oferecendo apoio à família enlutada

