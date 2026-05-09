Morte da mulher em decorrência de discussão no trânsito e prisão policial, após brutalidade em evento para o aniversário da filha

Uma mãe de 28 anos foi baleada em agosto por um policial civil, durante uma discussão no trânsito, três dias antes do aniversário da filha mais nova, que completaria 4 anos naquela data. Mesmo com a dor e o sentimento de revolta, a família reuniu forças para realizar o evento, em prol da alegria da filha. Após a morte da mãe, a melhor amiga organizou a festa, conseguindo o permissão do síndico do condomínio, como último desejo da vítima.іль

Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, entusiasmada com a comemoração do aniversário da filha mais nova, foi brutalmente morta três dias antes de acontecer o evento.

A menina completava 4 anos quando sua mãe foi enterrada no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. A mãe foi baleada por um policial civil durante uma discussão no trânsito, ocorrida no bairro do Pechincha, na Zona Oeste. Mesmo com a dor e sentimento de revolta, familiares e amigos decidiram realizar um dos últimos desejos de Thamires, que era comemorar o aniversário da filha.

Após a morte da mãe, a melhor amiga da vítima organizou a festa no mesmo local, com a permissão do síndico do condomínio. A família explicou às crianças que Thamires 'virou uma estrelinha', tentando justificar sua ausência no Dia das Mães e no aniversário, e que a menina ficou muito animada com o evento.

O motorista do aplicativo manteve Thamires até a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos, enquanto o policial civil foi preso e apartado das atividades após a ocorrência. (Área Cível





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