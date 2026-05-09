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Morte da mulher em decorrência de discussão no trânsito e prisão policial, após brutalidade em evento para o aniversário da filha

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Morte da mulher em decorrência de discussão no trânsito e prisão policial, após brutalidade em evento para o aniversário da filha
Cargo PolicialCrime De TrânsitoRevolta
📆5/9/2026 6:31 PM
📰jornalodia
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Uma mãe de 28 anos foi baleada em agosto por um policial civil, durante uma discussão no trânsito, três dias antes do aniversário da filha mais nova, que completaria 4 anos naquela data. Mesmo com a dor e o sentimento de revolta, a família reuniu forças para realizar o evento, em prol da alegria da filha. Após a morte da mãe, a melhor amiga organizou a festa, conseguindo o permissão do síndico do condomínio, como último desejo da vítima.іль

Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, entusiasmada com a comemoração do aniversário da filha mais nova, foi brutalmente morta três dias antes de acontecer o evento.

A menina completava 4 anos quando sua mãe foi enterrada no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. A mãe foi baleada por um policial civil durante uma discussão no trânsito, ocorrida no bairro do Pechincha, na Zona Oeste. Mesmo com a dor e sentimento de revolta, familiares e amigos decidiram realizar um dos últimos desejos de Thamires, que era comemorar o aniversário da filha.

Após a morte da mãe, a melhor amiga da vítima organizou a festa no mesmo local, com a permissão do síndico do condomínio. A família explicou às crianças que Thamires 'virou uma estrelinha', tentando justificar sua ausência no Dia das Mães e no aniversário, e que a menina ficou muito animada com o evento.

O motorista do aplicativo manteve Thamires até a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos, enquanto o policial civil foi preso e apartado das atividades após a ocorrência. (Área Cível

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