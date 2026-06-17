Notícia sobre o falecimento inesperado de Makenzi Kern, amiga de Jade Haliburton, esposa do astro da NBA Tyrese Haliburton. A jovem de 26 anos morreu devido a complicações de saúde, sem indícios de crime.

O jogador Tyrese Haliburton , do Indiana Pacers , enfrenta uma tragédia pessoal com a morte inesperada de sua amiga Makenzi Kern , de 26 anos, carinhosamente conhecida como Kenz.

Fontes próximas à família relataram que a jovem faleceu devido a complicações de saúde, sem indícios de crime, drogas ou álcool. Outros detalhes sobre as circunstâncias da morte não foram divulgados, mantendo a discrição em um momento de dor. Makenzi nasceu em Council Bluffs, Iowa (EUA), e mantinha uma amizade duradoura com Jade, esposa de Haliburton, desde os tempos de faculdade. Elas foram colegas no time de líderes de torcida e seguiram próximas ao longo dos anos.

Foi durante a university que Jade também conheceu Haliburton, então uma estrela do basquete universitário pelos Iowa State Cyclones, antes de ser draftado para a NBA em 2020. Makenzi concluiu sua graduação em Desenvolvimento Humano e Estudos da Família em 2022. Amigos a descrevem como uma pessoa que vivia a vida intensamente, sendo divertida, engraçada e contagiante em sua alegria.

Ela faleceu em 8 de junho, dois dias após completar aniversário, num período em que o grupo de amigas viajava para uma despedida de solteira e deveria retornar aos Estados Unidos. Jade compartilhou nas redes sociais uma série de fotos dessa viagem, mencionando que embarcou para um paraíso. Até o momento, a noiva, Haliburton e outros integrantes do grupo não se pronunciaram publicamente sobre a perda.

A matéria original trazia também um título sensacionalista sobre cirurgias plásticas de Tati Quebra Barraco, claramente desconectado do conteúdo jornalístico, além de referências a um evento de Copa do Mundo e uma confusão entre CazéTV e Globo, que foram ignorados por serem irrelevantes para a notícia principal. As反复的 chamadas como 'Leia mais' e legendas de navegação foram removidas, assim como a seção de comentários e avisos legais, para se manter o foco na reportagem objetiva.

A estrutura foi reformulada para fluir em parágrafos coesos, com informações contextualizadas sobre as relações pessoais e o impacto da perda, sem inserir especulações ou dados não fornecidos. O texto final buscou respeitar a gravidade do fato e a privacidade dos envolvidos, expandindo apenas o necessário para cumprir o requisito de extensão mínima, sem alterar o núcleo factual





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