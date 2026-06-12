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Morta de Kenny Jackett, treinador e ex-jogador do Watford

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Morta de Kenny Jackett, treinador e ex-jogador do Watford
Kenny JackettWatford FCFutebol
📆6/12/2026 11:50 AM
📰CNNBrasil
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O treinador e ex-jogador do Watford, Kenny Jackett, morreu aos 64 anos, informou a equipe inglesa.

Kenny Jackett , jogador histórico do Watford e treinador do clube em uma fase posterior da carreira, morreu aos 64 anos, informou a equipe inglesa. Jackett construiu toda a trajetória como jogador no clube, onde chegou aos 12 anos - seguindo os passos do pai, Frank Jackett, que também havia defendido a equipe.

O ex-meia e defensor disputou 428 partidas pelo Watford e fez parte do elenco que conquistou a segunda colocação da antiga Primeira Divisão inglesa na temporada 1982-83, melhor campanha da história do clube no campeonato nacional. Jackett também esteve em campo na única final da Copa da Inglaterra disputada pelo Watford até hoje, em 1984. A equipe acabou derrotada pelo Everton na decisão. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou sua trajetória como treinador justamente no Watford.

Depois, comandou clubes como Swansea City, Wolverhampton e Portsmouth. O presidente e CEO do Watford, Scott Duxbury, afirmou que Kenny tem status de lenda no clube por causa de suas conquistas extraordinárias como jogador, treinador e técnico. O clube perdeu alguém que realmente era um dos nossos, disse Duxbury. O treinador também deixou um legado importante no clube, como destacou o presidente.

Em nome de todos no Watford FC, envio minhas sinceras condolências à esposa Samantha e aos filhos David e Ryan, que hoje trabalha conosco e ajuda a construir o legado deixado pelo pai, disse Duxbury. O Watford FC é um clube que valoriza muito a história e o legado de seus ex-jogadores e treinadores. Com a morte de Kenny Jackett, o clube perdeu um dos seus mais importantes símbolos.

O treinador foi um grande exemplo de dedicação e amor ao esporte, e seu legado continuará a inspirar gerações de jogadores e treinadores no futuro. Apesar da morte de Kenny, o clube permanece forte e unido, com a determinação de continuar a honrar seu legado e a história do Watford FC.

O Watford FC é um clube que sempre valoriza a família e a comunidade, e a morte de Kenny Jackett é um lembrete da importância de manter esses valores ao longe. O clube continuará a trabalhar para manter a memória de Kenny viva e a inspirar os futuros jogadores e treinadores com seu legado

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Kenny Jackett Watford FC Futebol Treinador Ex-Jogador

 

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