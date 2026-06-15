Morre Taty Almeida, ícone das Mães da Praça de Maio

Taty Almeida, ícone das Mães da Praça de Maio, faleceu aos 95 anos após décadas de luta pelos direitos humanos na Argentina. A perda de seu filho Alejandro, desaparecido em 1975, impulsionou sua militância. Almeida, com seu lenço branco, simbolizou a resistência contra a ditadura e apoiou movimentos sociais. Sua morte foi lamentada por figuras políticas e culturais, destacando seu legado de amor e luta.

Taty Almeida , ícone das Mães da Praça de Maio, faleceu aos 95 anos após décadas de luta pelos direitos humanos na Argentina . A perda de seu filho Alejandro, desaparecido em 1975, impulsionou sua militância.

Almeida, com seu lenço branco, simbolizou a resistência contra a ditadura e apoiou movimentos sociais. Sua morte foi lamentada por figuras políticas e culturais, destacando seu legado de amor e luta. A vida de Almeida teve uma guinada dramática após o desaparecimento de seu filho Alejandro, de 20 anos, em 1975.

Assim como ele, cerca de 30 mil outros dissidentes desapareceram pelas mãos das milícias de direita da chamada Triplo A, ou ditadura que governou a Argentina entre 1976 e 1983. Taty Almeida nasceu Lidia Stella Mercedes Miy Uranga em 28 de junho de 1930. Ela era professora e teve três filhos com seu colega Jorge Almeida.

Seu filho, Alejandro, era membro do grupo guerrilheiro Exército Revolucionário Popular (ERP) quando foi sequestrado em 1975 pela organização paramilitar de direita Triple A. Alejandro, estudante do primeiro ano de medicina, está desaparecido desde então, e Taty nunca recuperou seus restos mortais. Taty Almeida, ícone das Mães da Praça de Maio, morreu na Argentina neste domingo - Foto: Eitan Abramovich/AF





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