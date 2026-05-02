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Morre Raimundo Rodrigues Pereira, Ícone do Jornalismo Brasileiro e Resistência à Ditadura

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Morre Raimundo Rodrigues Pereira, Ícone do Jornalismo Brasileiro e Resistência à Ditadura
Raimundo Rodrigues PereiraJornalismoDitadura Militar
📆5/2/2026 6:47 PM
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Jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, figura central na resistência democrática durante a ditadura militar e fundador do jornal Movimento, falece no Rio de Janeiro aos 85 anos. Sua trajetória é marcada pela defesa de um jornalismo crítico, independente e comprometido com a elevação do padrão material e cultural do povo brasileiro.

O renomado jornalista Raimundo Rodrigues Pereira faleceu neste sábado, 2 de dezembro, no Rio de Janeiro, aos 85 anos. Sua partida representa uma perda significativa para o jornalismo brasileiro, marcando o fim de uma vida dedicada à informação crítica, independente e à defesa da democracia.

Raimundo, natural de Exu, Pernambuco, construiu uma carreira notável, sempre pautada pela busca da elevação do padrão material e cultural do povo brasileiro, conforme expressava em suas próprias palavras. Sua trajetória profissional abrangeu importantes veículos de comunicação, como a revista Realidade e o jornal O Estado de S. Paulo, onde se destacou pela excelência de suas reportagens e pela profundidade de suas análises.

No entanto, foi na imprensa alternativa que Raimundo consolidou seu legado histórico, tornando-se um símbolo da resistência durante o período da ditadura militar. Durante os anos de chumbo da ditadura, Raimundo Rodrigues Pereira integrou uma geração de jornalistas corajosos que se opuseram ao autoritarismo com informação precisa, análise crítica e um compromisso inabalável com a democracia. Em 1975, fundou o jornal Movimento, que rapidamente se tornou um dos principais veículos de resistência ao regime.

Sob sua liderança, o Movimento denunciou os abusos cometidos durante a ditadura, construindo uma narrativa crítica que defendia as liberdades democráticas e os direitos humanos. O jornal não era apenas um meio de comunicação, mas também um espaço de articulação política e social, reunindo vozes que eram silenciadas pela repressão. A atuação do Movimento foi constantemente desafiada pela censura prévia, cortes frequentes e dificuldades financeiras impostas pelo regime.

Em diversas edições, páginas em branco eram uma evidência da interferência governamental e da restrição à liberdade de imprensa. Apesar das adversidades, Raimundo manteve uma linha editorial firme, acreditando no poder transformador do jornalismo e na importância de informar a população. Além de sua atuação no jornal Movimento, Raimundo Rodrigues Pereira desenvolveu o projeto “Retrato do Brasil”, uma iniciativa dedicada à interpretação da realidade nacional.

Através de reportagens aprofundadas e análises estruturais, o projeto buscava compreender os desafios e as potencialidades do país, contribuindo para um debate público mais informado e qualificado. O legado de Raimundo Rodrigues Pereira é intrinsecamente ligado à história da resistência democrática no Brasil. Sua coragem, seu compromisso com a verdade e sua defesa da liberdade de imprensa inspiraram gerações de jornalistas e continuam a ser relevantes nos dias de hoje.

O jornal Movimento, fundado e liderado por ele, permanece como um símbolo de um período em que exercer o jornalismo exigia coragem, ética e um profundo senso de responsabilidade social. A cremação de seu corpo será realizada na tarde deste sábado, marcando o fim de uma vida dedicada à informação e à luta por um Brasil mais justo e democrático.

Sua ausência deixa uma lacuna no cenário jornalístico nacional, mas seu legado permanecerá vivo na memória de todos aqueles que valorizam a liberdade de expressão e o jornalismo de qualidade. Raimundo Rodrigues Pereira foi um exemplo de profissionalismo, integridade e compromisso com a verdade, deixando um legado que inspirará futuras gerações de jornalistas a defender os valores democráticos e a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária

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