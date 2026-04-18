Morre Oscar Schmidt, o Mão Santa, lenda do basquete brasileiro aos 68 anos

O Brasil se despede de Oscar Schmidt, o icônico Mão Santa, que faleceu nesta sexta-feira aos 68 anos. Conhecido por suas atuações memoráveis nas quadras e por sua luta inspiradora contra o câncer, Oscar Schmidt deixa um legado inestimável no esporte mundial.

O lendário jogador de basquete Oscar Schmidt , conhecido carinhosamente como Mão Santa , faleceu nesta sexta-feira, 17 de maio, aos 68 anos. A notícia de sua partida abalou o mundo do esporte, que se despede de um dos maiores ícones da modalidade. Oscar Schmidt sentiu um mal-estar e foi prontamente internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em São Paulo, mas infelizmente não resistiu e veio a falecer na tarde de hoje.

O ex-atleta travava uma batalha incansável contra um câncer no cérebro desde 2011, demonstrando uma força e resiliência notáveis até os seus últimos dias. Sua partida deixa um vazio imenso, mas seu legado de vitórias, paixão pelo basquete e exemplo de vida permanecerá para sempre. A família, em nota oficial, expressou seu profundo pesar e solicitou privacidade neste momento de dor, informando que a despedida será restrita a familiares. As manifestações de carinho e solidariedade recebidas são um testemunho do impacto positivo que Oscar Schmidt teve na vida de tantas pessoas. Oscar Schmidt construiu uma carreira espetacular, marcada por recordes e atuações memoráveis. Ele é detentor do recorde brasileiro em participações olímpicas, tendo disputado cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, uma façanha que o consagrou como um verdadeiro guerreiro olímpico. Mais impressionante ainda, Oscar Schmidt se tornou o único atleta na história da competição a ultrapassar a marca de 1.000 pontos, um feito que demonstra sua genialidade e dedicação ao esporte. Sua trajetória profissional teve início em 1974, vestindo a camisa do Palmeiras. Ao longo de quase três décadas, encerrando sua carreira em 26 de maio de 2003, defendendo o Flamengo, o ala de 2,05m de altura não apenas brilhou nas quadras brasileiras, mas também alcançou o recorde mundial de cestas, acumulando impressionantes 49.737 pontos em equipes que incluem o Sírio, Mackenzie, e clubes renomados na Itália como Juvecaserta e Pavia, além do Forum Valladolid, na Espanha. Embora em 2024 sua marca tenha sido superada por LeBron James, que alcançou 49.760 pontos em jogos oficiais, o recorde de Oscar permaneceu como um marco por muitos anos. Sua história é um testemunho de talento, trabalho duro e paixão inabalável pelo basquete, inspirando gerações de jovens atletas a perseguirem seus sonhos com a mesma garra que ele demonstrou. Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, em 16 de fevereiro de 1958, Oscar Daniel Bezerra Schmidt era filho de um militar alemão. A família se mudou para o Distrito Federal em 1970, onde Oscar deu seus primeiros passos no basquete. Ele também era irmão do apresentador Tadeu Schmidt, compartilhando o talento em diferentes áreas. Sua estreia em quadra ocorreu no Unidade Brasília, antes de seguir para São Paulo. Aos 16 anos, em 1974, conquistou o campeonato paulista e a Taça Brasil pelo Palmeiras, demonstrando precocidade e habilidade excepcionais. Sua transferência para o Sírio foi o início de uma era de ouro, com a equipe conquistando Campeonatos Paulistas (1978 e 1979), a Taça Brasil (1979), o Campeonato Sul-Americano e o Mundial. Pela seleção brasileira, Oscar colecionou vitórias importantes, como os Pré-Olímpicos de 1984 e 1988, e as medalhas de bronze no Mundial de 1978 e no Pan-Americano de 1979. A conquista da medalha de ouro no Pan-Americano de 1987, em Indianápolis, foi o ápice de sua carreira, onde o Brasil, com Gérson, Israel, Oscar, Marcel e Guerrinha, derrotou os Estados Unidos em um jogo histórico. Foi a primeira vez que os americanos perderam uma partida oficial em casa, sofreram mais de cem pontos e tiveram sua invencibilidade de mais de 60 jogos quebrada. Seu reconhecimento internacional foi consolidado com sua entrada para o Hall da Fama da Fiba em agosto de 2010 e para o Hall da Fama de Basquete dos EUA em setembro de 2013. Em 2017, teve a oportunidade de participar do Jogo das Celebridades da NBA e foi homenageado pelo Brooklyn Nets. A luta contra o câncer, iniciada em 2010 com um tumor benigno, continuou com um tumor maligno em 2013, enfrentado com coragem e recebendo apoio espiritual, inclusive uma bênção do Papa Francisco. Seu exemplo de superação e amor à vida, mesmo diante das adversidades, inspira a todos nós. A família, em sua nota, enfatiza que a força, dignidade e resiliência com que Oscar enfrentou sua doença são um reflexo de sua personalidade e um legado para as futuras gerações. A memória de Mão Santa, o homem e o atleta, será eternizada na história do esporte e no coração de seus admiradores





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