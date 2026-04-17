Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa", lenda do basquete brasileiro e mundial

O basquete brasileiro e mundial lamenta a perda de Oscar Schmidt, "Mão Santa", ícone do esporte que faleceu nesta sexta-feira (17). Conhecido por seus feitos incríveis e recordes, Schmidt brilhou em quadras internacionais, mas optou por não jogar na NBA, priorizando a seleção brasileira.

A sexta-feira (17) amanheceu com uma notícia que entristeceu profundamente o mundo do esporte: o falecimento de Oscar Schmidt , o inesquecível ' Mão Santa '. A lenda do basquete brasileiro e mundial, conhecido por sua habilidade ímpar e por feitos históricos em quadra, sucumbiu a um mal-estar em sua residência. Apesar de ter sido prontamente internado, seu corpo não resistiu, encerrando a trajetória de um dos maiores nomes que o esporte da bola laranja já viu.

Oscar Schmidt não foi apenas um jogador de destaque; ele foi um divisor de águas, um artista da bola que redefiniu o que era possível em uma quadra de basquete. Sua carreira foi marcada por uma série de recordes notáveis, que cimentaram seu lugar na história não apenas do Brasil, mas de todo o planeta. O ex-ala, que ostentava o apelido de 'Mão Santa' pela precisão de seus arremesses, alcançou um patamar de fama e reconhecimento global que poucos conseguiram atingir. Sua influência transcendeu as quatro linhas, inspirando gerações de jovens a perseguir seus sonhos no esporte.

Curiosamente, apesar de seu talento inquestionável e de ter participado do draft de 1984 da NBA, uma safra lendária que contou com nomes como Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, John Stockton e o incomparável Michael Jordan, Oscar Schmidt nunca chegou a vestir a camisa de uma equipe oficial na principal liga de basquete do mundo. Ele foi selecionado naquele draft, um feito que por si só já atesta sua projeção internacional. No entanto, optou por não assinar contrato, uma decisão que, à época, poderia parecer surpreendente para muitos, mas que se mostrou fundamental para a construção de seu legado e para o fortalecimento do basquete em seu país natal. Sua escolha demonstrava uma profunda conexão com o Brasil e um compromisso com a camisa da seleção nacional, um aspecto que se tornaria definidor em sua carreira. A proposta da NBA era tentadora, mas a lealdade e a paixão pela representação do país falaram mais alto, selando um pacto de amor com o basquete brasileiro que perdura até os dias de hoje.

O reconhecimento internacional de Oscar Schmidt começou a se consolidar ainda em sua passagem pelo Caserta, da Itália. Na liga italiana, considerada uma das mais fortes do mundo na época, atrás apenas da NBA, ele se destacou de maneira espetacular, terminando como cestinha em diversas ocasiões. Seu desempenho era tão avassalador que chamou a atenção de equipes dos Estados Unidos, mesmo em um período em que a NBA era notoriamente fechada para jogadores estrangeiros. Nesse contexto, o New Jersey Nets, franquia que hoje conhecemos como Brooklyn Nets, demonstrou interesse e o selecionou na sexta rodada do draft, como a 131ª escolha geral. Contudo, o contrato oferecido não apresentava garantias, permitindo a dispensa do atleta sem custos, e, dada a posição no draft, a expectativa era de que seu tempo de quadra fosse limitado, sem chances de se firmar como titular. A oportunidade de jogar na NBA estava ali, mas a verdadeira razão pela qual Oscar Schmidt decidiu não abraçar essa chance residia em um dilema de profunda importância pessoal e profissional.

O principal motivo que levou Oscar Schmidt a recusar a oportunidade de jogar na NBA não foi apenas a natureza do contrato oferecido, mas sim uma regra estabelecida pela FIBA que tinha um impacto direto em sua paixão mais profunda: defender a Seleção Brasileira. Naquele período, a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) impedia que jogadores que atuassem na NBA tivessem a permissão de representar suas seleções nacionais. A justificativa para essa restrição era a notável disparidade técnica entre a liga americana e o restante do mundo, um abismo que tornava a competição desleal. Um exemplo emblemático dessa situação é Michael Jordan, que só pôde participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 porque, na época, ainda era um jogador universitário. Diante desse cenário, Oscar Schmidt tomou uma decisão que moldaria sua carreira e seu legado: ele optou por continuar representando o Brasil, abrindo mão da experiência na NBA para poder vestir a camisa amarela. Essa escolha permitiu que ele acumulasse títulos de extrema importância para o esporte nacional, como a conquista dos Jogos Pan-Americanos, três campeonatos sul-americanos e a medalha de bronze no Mundial de 1978, consolidando ainda mais sua imagem como um herói para o basquete brasileiro.

Anos mais tarde, após os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, quando a restrição da FIBA já não existia, o 'Mão Santa' ainda foi sondado pela NBA. No entanto, mesmo com a possibilidade de jogar na liga americana sem ter que sacrificar sua participação com a seleção, ele recusou novamente a proposta. Aos 34 anos, um atleta que sempre exigiu o máximo de si mesmo, Oscar Schmidt sentiu que não estava mais em seu auge físico para competir no mais alto nível da NBA e preferiu não aceitar o desafio, demonstrando sua integridade e respeito pelo esporte e por si próprio. Sua decisão de priorizar a seleção brasileira em detrimento da NBA, em um momento crucial de sua carreira, solidificou seu status como um ícone nacional e um exemplo de patriotismo e dedicação ao esporte de seu país, cujos feitos continuarão a inspirar.





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