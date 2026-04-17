Morre Oscar Schmidt, o lendário 'Mão Santa', aos 68 anos

O basquete brasileiro e mundial lamenta a perda de Oscar Schmidt, conhecido como 'Mão Santa', que faleceu aos 68 anos em São Paulo. Ícone da seleção brasileira, ele foi o maior pontuador da história da modalidade por muitos anos e recusou a NBA para seguir carreira em seu país. Sua trajetória inclui ouro pan-americano, participação em cinco Olimpíadas e um legado de inspiração e genialidade.

Oscar Schmidt , uma verdadeira lenda do basquete brasileiro e mundial, nos deixou aos 68 anos em São Paulo. Seu nome, sinônimo de excelência e precisão nos arremessos, era eternizado pelo apelido ' Mão Santa '. Por muitos anos, Oscar ostentou o título de maior pontuador da história da modalidade, com uma marca impressionante que só foi superada recentemente por LeBron James. Sua paixão pelo esporte o levou a tomar decisões marcantes em sua carreira.

Ele optou por recusar oportunidades na NBA, dedicando-se integralmente à seleção brasileira, onde se tornou um dos maiores ícones. Sua jornada com o time nacional foi coroada com a participação em cinco edições dos Jogos Olímpicos, além de ter sido o cestinha em diversas delas. A sua trajetória é recheada de conquistas memoráveis, tanto em nível nacional quanto internacional, com o ponto alto sendo a conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, um feito histórico para o esporte brasileiro. Oscar Schmidt enfrentava uma batalha contra um câncer cerebral há cerca de 15 anos, e sua saúde vinha se debilitando nos últimos tempos. Ele chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde após passar mal, mas infelizmente não resistiu. Sua ausência foi sentida recentemente, quando não pôde comparecer à homenagem de introdução ao Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), no último dia 8, devido ao seu estado de saúde. O legado de Oscar transcende as quadras; ele se tornou um ícone mundial, inspirando inúmeros jovens e admiradores. Sua dedicação, garra e talento o eternizaram no panteão dos grandes atletas. Ele demonstrou, em diversos momentos, uma força de vontade admirável, mesmo diante das adversidades de saúde. A paixão pelo basquete era evidente em cada movimento, em cada arremesso certeiro que lhe rendeu o lendário apelido. Sua habilidade em acertar a cesta de longa distância, fruto de um treinamento árduo e incessante, conquistou fãs e rivais. O mundo do esporte se despede de um dos seus maiores expoentes, mas suas memórias e suas conquistas permanecerão para sempre. A notícia de seu falecimento repercutiu em todo o mundo, com homenagens vindas de todos os cantos, atestando a magnitude de sua carreira e o impacto que ele causou no basquete global. A família, em nota oficial, comunicou o falecimento com profundo pesar, ressaltando a coragem, dignidade e resiliência com que Oscar enfrentou sua doença. Sua vida foi um exemplo de determinação, generosidade e amor pela vida, características que o definiram tanto dentro quanto fora das quadras. O basquete brasileiro e mundial está de luto. Oscar Schmidt, o eterno 'Mão Santa', deixou uma marca indelével na história do esporte. Sua genialidade em quadra, sua humildade e sua força de vontade são inspirações para as futuras gerações. A ausência de sua figura carismática e de seu talento inquestionável será profundamente sentida. A carreira de Oscar Schmidt foi longa e repleta de glórias. Ele passou por diversos clubes no Brasil, como Palmeiras, Sírio, América, Corinthians, Flamengo, entre outros, além de ter atuado em equipes na Itália e na Espanha. Sua jornada se encerrou aos 45 anos, após uma carreira dedicada ao esporte que tanto amou. O título mais lembrado de sua trajetória com a seleção brasileira foi, sem dúvida, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 1987. Naquele momento épico, ele anotou 46 pontos em uma vitória emocionante contra os Estados Unidos, que contava com jovens talentos que viriam a se destacar na NBA. Esse feito solidificou sua imagem como um herói nacional e um jogador decisivo. A oportunidade de jogar na NBA surgiu em 1984, quando foi selecionado pelo New Jersey Nets. No entanto, Oscar optou por não seguir para a liga americana, pois isso o impediria de representar a seleção brasileira, algo que era de suma importância para ele. Essa decisão demonstrava sua lealdade e seu compromisso com o seu país. Ele preferiu continuar sua carreira na Europa, onde também obteve sucesso. Sua participação em cinco Olimpíadas é um recorde e um testemunho de sua longevidade e excelência no esporte. Oscar Schmidt não foi apenas um pontuador excepcional, mas também um líder e um embaixador do basquete. Sua imagem carismática e sua forma de interagir com o público o tornaram um dos atletas mais queridos do Brasil. Apesar de nunca ter jogado na NBA, ele foi homenageado pela equipe dos Nets, que lhe entregou uma camisa personalizada, um reconhecimento do seu impacto no esporte. O Irineu, iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores, é uma ferramenta inovadora que busca aprimorar a experiência do usuário. Todo o conteúdo gerado com o auxílio do Irineu passa por uma rigorosa supervisão jornalística, garantindo a qualidade e a precisão das informações apresentadas. A notícia do falecimento de Oscar Schmidt foi um momento de profunda tristeza para o Brasil e para a comunidade do basquete mundial. Sua partida deixa um vazio imenso, mas seu legado de dedicação, perseverança e talento continuará a inspirar muitas gerações. A luta contra o câncer, que ele enfrentou com notável coragem, também serve como um testemunho de sua força interior. Ele sempre manteve um forte vínculo com seus fãs e com o esporte, mesmo nos momentos mais difíceis de sua saúde. A cobertura completa sobre a morte de Oscar Schmidt, incluindo depoimentos, análises de sua carreira e repercussão mundial, está sendo oferecida pelo GLOBO. A iniciativa Irineu, ao auxiliar na produção deste material, busca democratizar o acesso à informação de qualidade, sempre com a garantia da supervisão jornalística para assegurar a veracidade dos fatos e a profundidade da análise. A memória de Oscar Schmidt como um atleta exemplar e um ser humano inspirador continuará viva, ecoando em cada quadra de basquete e em cada coração que foi tocado por sua genialidade e por sua humildade. A sua capacidade de superar desafios, tanto dentro quanto fora das quadras, faz dele um verdadeiro campeão em todos os sentidos da palavra. Seu nome estará para sempre gravado na história do esporte como um dos maiores da sua geração





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