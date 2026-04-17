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Morre Oscar Schmidt, a Mão Santa que revolucionou o basquete brasileiro

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Morre Oscar Schmidt, a Mão Santa que revolucionou o basquete brasileiro
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📆4/17/2026 7:57 PM
📰CNNBrasil
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O mundo do basquete lamenta a perda de Oscar Schmidt, o icônico jogador brasileiro conhecido como "Mão Santa", que faleceu nesta sexta-feira após um mal-estar. Sua precisão nos arremessos e sua filosofia de trabalho incansável inspiraram gerações.

O basquete brasileiro está de luto. Oscar Schmidt , uma das figuras mais icônicas e reverenciadas do esporte nacional, faleceu nesta sexta-feira, 17 de maio, aos 66 anos. A notícia de sua partida abalou fãs, colegas e admiradores em todo o país e no mundo.

Schmidt sentiu um mal-estar em sua residência e foi prontamente levado ao hospital. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, seu quadro se agravou e ele não resistiu.

Oscar Schmidt era amplamente conhecido e amado não apenas por seu talento inquestionável nas quadras, mas também por um apelido carinhoso que se tornou sinônimo de sua carreira: Mão Santa. Essa alcunha surgiu em reconhecimento à sua precisão surreal nos arremessos, uma marca registrada que encantou gerações de fãs. O apelido se disseminou com o tempo, consolidando-se como uma identidade inseparável do ex-jogador.

No entanto, Oscar, com sua humildade característica, frequentemente desmistificava a ideia de que seu dom era exclusivamente sobrenatural. Ele fazia questão de ressaltar que sua performance excepcional em quadra era fruto de um trabalho árduo, de repetição exaustiva e de uma preparação meticulosa, não de um talento isolado e divino. Para ele, a famosa Mão Santa era, na verdade, uma mão treinada, moldada pela disciplina rigorosa, pela dedicação incansável e por uma paixão profunda pelo basquete.

Essa filosofia de que o sucesso se constrói através do esforço contínuo e da constância se tornou uma mensagem recorrente em suas palestras e entrevistas, enfatizando a importância da prática incessante e do amor genuíno pelo esporte como pilares para uma carreira longeva e vitoriosa. Essa mentalidade o levou a conquistar o título de maior pontuador de todos os tempos em diversas competições, um testemunho vivo de sua mira prodigiosa e de sua ética de trabalho exemplar.

O legado de Oscar Schmidt transcende os números e os títulos. Ele inspirou inúmeros jovens a praticarem o basquete e a perseguirem seus sonhos com determinação. Sua influência no esporte vai além das quadras, representando um exemplo de perseverança, dedicação e profissionalismo. Em 2013, a magnitude de sua contribuição foi reconhecida mundialmente com sua inclusão no Hall da Fama do basquete. A cerimônia de premiação, marcada por emoção e respeito, contou com a presença de Larry Bird, uma lenda do esporte que Oscar elegeu como o maior de todos os tempos. Essa honraria coroou uma carreira brilhante e inesquecível, solidificando seu lugar na história do basquete.

A partida de Oscar Schmidt deixa um vazio imensurável, mas sua memória e sua inspiração continuarão a ecoar nas futuras gerações de atletas e amantes do basquete. Ele foi, sem dúvida, um gigante do esporte brasileiro, cujo talento, humildade e mensagem de esforço e dedicação jamais serão esquecidos. Sua vida e carreira servem como um farol para todos que buscam a excelência através do trabalho duro e da paixão inabalável pelo que fazem

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