Renomado produtor e diretor musical, Guto Graça Mello faleceu aos 78 anos no Rio de Janeiro, deixando um legado de mais de 500 discos produzidos e trilhas sonoras icônicas para a TV Globo.

Guto Graça Mello , a monumental figura da música brasileira , faleceu no Rio de Janeiro aos 78 anos, deixando um legado indelével na MPB e na teledramaturgia.

Com uma trajetória que se estendeu por mais de cinco décadas, Guto não apenas produziu mais de 500 discos de artistas icônicos como Roberto Carlos, Maria Bethânia, João Gilberto e Tom Jobim, mas também compôs trilhas sonoras que se tornaram parte da memória afetiva de gerações de brasileiros. Sua contribuição para a TV Globo foi particularmente significativa, com a criação de temas memoráveis para novelas de sucesso como 'Gabriela', 'Pecado Capital', 'Saramandaia' e 'Estúpido Cupido', culminando na autoria da emblemática abertura do 'Fantástico'.

Guto Graça Mello, filho dos atores Stella Graça Mello e Octávio Graça Mello, abandonou a Arquitetura para seguir sua paixão pela música, iniciando sua jornada composicional na década de 1960 em parceria com Mariozinho Rocha, com canções gravadas por Elis Regina e Nara Leão. Sua passagem pelo grupo Vox Populi e sua experiência no exterior enriqueceram sua visão musical antes de se estabelecer na Globo em 1972, onde rapidamente se destacou como produtor musical do programa 'Viva Marília', de Marília Pêra.

A genialidade de Guto Graça Mello residia em sua capacidade de identificar e potencializar o talento de artistas, transformando ideias em sucessos. Ele não apenas encomendava músicas a grandes nomes da MPB, como Paulinho da Viola, a quem desafiou a compor a abertura de 'Pecado Capital' em tempo recorde, resultando no icônico samba 'Dinheiro na mão é vendaval', mas também descobria novos talentos, como Djavan, ao incluir a música 'Alegre Menina' na trilha sonora de 'Gabriela'.

Sua visão inovadora o levou a acreditar no potencial de Xuxa como cantora, mesmo diante do ceticismo da própria apresentadora, e a impulsionar a carreira do Barão Vermelho, banda liderada por seu filho, Cazuza, ao convencer João Araújo, presidente da Som Livre, a gravar seu primeiro disco. Guto Graça Mello era um mestre em capturar a essência de cada projeto, traduzindo-a em melodias e arranjos que emocionavam e marcavam época.

Sua dedicação à música e à cultura brasileira o consagrou como um dos maiores produtores e diretores musicais do país, deixando um vazio irreparável no cenário artístico nacional. A perda de Guto Graça Mello representa um luto para todos aqueles que apreciam a música brasileira e reconhecem sua importância na construção da identidade cultural do país. Além da perda de Guto Graça Mello, outras notícias relevantes ganharam destaque.

A KXC Tecnologia da Informação, sediada no Rio de Janeiro, recebeu a certificação AWS Managed Service Provider (MSP) Partner, um reconhecimento de sua expertise em gestão de nuvem. A empresa passou por uma rigorosa auditoria de 61 controles em seis domínios para obter a designação, que é concedida a uma parcela restrita dos parceiros da AWS Partner Network globalmente.

Em outra notícia, o início do Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas do governo federal, foi marcado por problemas técnicos que impediram os bancos de oferecerem acordos aos devedores. A conexão entre os sistemas das instituições financeiras e do governo ainda não estava pronta, gerando frustração e expectativa entre os consumidores.

Esses eventos demonstram a complexidade e os desafios enfrentados em diferentes setores da economia e da tecnologia no Brasil, evidenciando a importância da inovação, da eficiência e da colaboração para o desenvolvimento do país. A notícia sobre Guto Graça Mello, no entanto, ressoa de forma mais profunda, lembrando-nos da riqueza e da fragilidade da cultura brasileira





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