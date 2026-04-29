Morre aos 95 anos o pioneiro em transplantes Silvano Raia, referência mundial na medicina

O renomado cirurgião Silvano Raia, conhecido por realizar o primeiro transplante de fígado de doador vivo no mundo, faleceu aos 95 anos. Sua trajetória inovadora e seu legado na medicina brasileira e internacional serão lembrados por gerações.

O renomado cirurgião e pioneiro em transplantes de órgãos, Silvano Raia , faleceu na manhã da última terça-feira, aos 95 anos, vítima de complicações pulmonares. Conhecido como uma das maiores autoridades em transplantes no Brasil e no mundo, Raia deixou um legado inestimável para a medicina, especialmente no campo dos transplantes hepáticos.

Ele foi professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e membro da Academia Nacional de Medicina (ANM), destacando-se por sua trajetória inovadora e visionária. Durante a década de 1980, Raia tornou-se pioneiro na realização de transplantes de fígado na América Latina, no Hospital das Clínicas da USP, consolidando o Brasil como referência internacional na área.

No entanto, seu maior marco histórico ocorreu em 1989, quando realizou o primeiro transplante de fígado de doador vivo do mundo, revolucionando os procedimentos para crianças. Essa inovação permitiu que mais vidas fossem salvas, ampliando as possibilidades de transplantes em pacientes pediátricos.

Além disso, Raia dedicou seus últimos anos ao estudo de xenotransplantes, o transplante de órgãos de animais geneticamente modificados para humanos, liderando a iniciativa da USP que resultou no primeiro porco clonado do Brasil e da América Latina, em março deste ano. A perda de Silvano Raia foi profundamente sentida por colegas e alunos, que destacaram sua excelência técnica, criatividade e compromisso com a ciência.

O cardiologista Roberto Kalil, professor da FMUSP, afirmou que Raia estava sempre à frente de seu tempo, sendo uma referência mundial não apenas pela técnica, mas pela inovação. A geneticista Mayana Zatz, também da FMUSP, ressaltou que, apesar da tristeza, o projeto de Raia continuará, pois um homem é eterno quando sua obra permanece.

Raia também foi membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Hepatologia e participou de importantes entidades científicas, como a Associação Paulista de Medicina e a Associação Médica Brasileira (AMB). Entre 1993 e 1995, ocupou o cargo de secretário municipal de Saúde de São Paulo, contribuindo significativamente para a saúde pública no estado. O Ministério da Saúde lamentou a morte de Raia, destacando sua contribuição para a estruturação e expansão da rede de transplantes no Sistema Único de Saúde (SUS).

O presidente da Academia Nacional de Medicina, Antonio Egydio Nardio, afirmou que Raia foi muito mais do que um grande cirurgião, sendo um exemplo de compromisso com a ciência e os pacientes. A Associação Médica Brasileira (AMB) também prestou homenagem ao médico, destacando seu pioneirismo e humanismo. Em 2023, Raia compartilhou conselhos para uma vida longa e saudável, enfatizando a importância de viver plenamente, praticar esportes e evitar o estresse.

Ele também afirmou não temer a morte, aceitando-a como parte natural da vida. Silvano Raia deixa um legado imortal na medicina brasileira, marcado por sua dedicação, inovação e amor pela vida. Seu trabalho influenciou gerações de médicos e contribuiu para que o Brasil se destacasse no cenário internacional da cirurgia e dos transplantes. Seu nome permanecerá como um símbolo de excelência e pioneirismo, inspirando futuras gerações a seguir seus passos e continuar sua missão de salvar vidas





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