Morre aos 95 anos o médico Silvano Raia, pioneiro dos transplantes no Brasil

O médico Silvano Raia, um dos pioneiros dos transplantes no Brasil, faleceu aos 95 anos em São Paulo. Ele liderou o primeiro transplante de fígado da América Latina e desenvolveu técnicas inovadoras que salvaram milhares de vidas. Sua carreira foi marcada por avanços revolucionários, incluindo o xenotransplante, e seu legado inspira gerações de médicos.

Morreu nesta terça-feira, 28 de março, aos 95 anos, em São Paulo, o médico Silvano Raia , um dos pioneiros dos transplantes no Brasil. Nascido em 1930 na capital paulista, Raia formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo ( USP ) em 1956 e, posteriormente, fez pós-doutorado na Inglaterra, onde participou dos primeiros transplantes de fígado do mundo.

Sua trajetória revolucionou a medicina brasileira e global, marcando um legado de inovação e dedicação à saúde pública. Em 1985, Raia liderou a equipe que realizou o primeiro transplante hepático da América Latina, consolidando o Brasil como referência na área. Três anos depois, em 1988, ele e sua equipe realizaram o primeiro transplante de fígado com doador vivo no mundo, uma técnica desenvolvida para salvar crianças que morriam na fila de espera por um órgão compatível.

A abordagem inovadora consistia em retirar um segmento do fígado de um doador saudável, geralmente a mãe, e transplantá-lo para a criança. Em poucas semanas, tanto o fígado remanescente da doadora quanto o transplantado no receptor cresciam até atingir o tamanho adequado, um fenômeno que Raia descreveu como um milagre. Essa técnica não apenas salvou vidas de crianças, mas também foi adaptada para adultos, reduzindo significativamente a escassez de órgãos e aumentando as chances de sobrevivência de milhares de pacientes.

Silvano Raia sempre acreditou que nada era impossível na medicina. Em entrevista ao programa Roberto D’Avila em maio de 2022, ele afirmou: Na nossa área, nada pode ser considerado impossível, nada. Essa convicção o levou a dedicar seus últimos anos a um dos maiores desafios da medicina moderna: o xenotransplante, que utiliza órgãos de animais geneticamente modificados para transplantes em humanos.

Raia coordenou o Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Xenotransplante da USP, onde seu laboratório dominou a técnica de modificar células e, em 2022, nasceu o primeiro porquinho clonado no Brasil. Em fevereiro de 2025, ele expressou seu desejo de ver o xenotransplante se tornar uma realidade, afirmando: Eu gostaria de terminar esta fase do xenotransplante. É deslumbrante. Se isso for resolvido, acaba a lista de espera.

Além de suas contribuições científicas, Silvano Raia foi professor e diretor da Faculdade de Medicina da USP, formando gerações de médicos que seguiram seu exemplo de excelência e inovação. Ele faleceu em decorrência de problemas pulmonares, deixando um legado de mais de seis décadas de dedicação à medicina. Raia era pai de duas filhas e avô de quatro netos, que o lembrarão como um visionário que transformou a vida de inúmeras pessoas





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