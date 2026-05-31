Morre Angelita Habr-Gama, pioneira da coloproctologia e criadora do protocolo 'Watch and Wait'

A médica brasileira Angelita Habr-Gama, referência mundial no tratamento do câncer de reto e pioneira como primeira mulher professora titular de cirurgia na USP, faleceu aos 94 anos. Conhecida por criar o protocolo 'Watch and Wait', que preserva o reto em pacientes selecionados, ela deixou um legado de avanços na coloproctologia.

A renomada médica brasileira Angelita Habr-Gama , pioneira da coloproctologia no Brasil e referência mundial no tratamento do câncer de reto , faleceu aos 94 anos. Internada desde o início de maio no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, sua morte foi comunicada pela instituição, que a descreveu como uma perda irreparável para a medicina brasileira.

Professora, pesquisadora e cirurgiã, Angelita construiu uma trajetória marcada por conquistas históricas, sendo a primeira mulher a se tornar professora titular de uma especialidade cirúrgica na Faculdade de Medicina da USP, na área de coloproctologia. Também foi a primeira mulher a ingressar como membro honorário da prestigiosa American Surgical Association, dos Estados Unidos.

Seu legado inclui a criação do protocolo "Watch and Wait", método revolucionário que permite a preservação do reto em pacientes selecionados com câncer de reto, evitando cirurgias mutilantes e tornando-se referência em diretrizes internacionais. Beneficiando milhares de pessoas globalmente, essa contribuição colocou o Brasil na vanguarda do tratamento da doença.

Além da atuação clínica, foi fundadora e presidente da Associação de Prevenção do Câncer de Intestino e integrou a seleta lista dos 2% de cientistas mais influentes do mundo, ranking da Universidade Stanford. Recebeu importantes honrarias, como o Mérito Santos-Dumont e a Medalha do Pacificador, e foi eleita uma das mulheres mais influentes do Brasil pela revista Forbes. No Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde atuava desde 1980, era vista como um ícone e mentora, responsável por formar gerações de cirurgiões.

O hospital expressou profundo pesar, lembrando sua dedicação à ciência, à docência e à vida humana. Sua história também inclui uma batalha pessoal contra a Covid-19: em 2020, aos 88 anos, ficou internada por 50 dias, incluindo período na UTI, após contrair a forma grave da doença. Conseguiu se recuperar e, segundo relatos, continuou a operar até os últimos dias, demonstrando extraordinary resiliência. Em entrevista após a alta, compartilhou a experiência de quase morte, destacando a gravidade do quadro.

O mundo da medicina perde, portanto, uma de suas figuras mais ilustres, mas seu legado científico e humano permanecerá como guia para futuras gerações





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