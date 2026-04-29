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Moro Defende Rejeição de Indicação ao STF e Transferência para Próximo Presidente

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Moro Defende Rejeição de Indicação ao STF e Transferência para Próximo Presidente
STFSergio MoroJorge Messias
📆4/29/2026 5:11 PM
📰jornalodia
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Senador Sergio Moro argumenta que a escolha do próximo ministro do STF deve ser feita pelo presidente eleito, enquanto Rogério Carvalho defende a autoridade de Lula para realizar a indicação. Debate acirrado no Senado.

O debate em torno da indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ) intensificou-se nesta quarta-feira, 29, com o senador Sergio Moro (PL-PR) defendendo publicamente a rejeição do nome e a postergação da escolha para o próximo presidente eleito.

A argumentação de Moro centra-se na proximidade das eleições e na importância de alinhar a indicação à vontade popular, permitindo que o eleitorado tenha voz na definição do futuro do STF. Segundo o senador, preencher a vaga neste momento seria inadequado, uma vez que o tema do STF e sua atuação serão certamente pontos cruciais no debate eleitoral.

Ele enfatizou que a população deve ter a oportunidade de escolher se deseja a continuidade do modelo atual, que ele descreve como intimamente ligado ao presidente Lula, ou se prefere uma abordagem diferente para a Corte. A declaração de Moro foi proferida durante a sessão de sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CC) do Senado, onde o clima já era de tensão e divergências.

A postura do senador demonstra uma clara insatisfação com a indicação e um desejo de transferir a responsabilidade da escolha para o próximo governo, buscando, assim, evitar o que ele considera uma decisão prematura e potencialmente controversa. A sabatina em si tem sido palco de questionamentos intensos sobre a trajetória profissional e as opiniões de Messias, com senadores de diferentes espectros políticos buscando avaliar sua adequação para o cargo.

A discussão não se limita apenas à análise do currículo e das qualificações do indicado, mas também envolve reflexões sobre o papel do STF na sociedade brasileira e a importância de garantir a independência e a imparcialidade da Corte. A complexidade do tema e a polarização política tornam a votação no Senado um momento crucial para o futuro do Judiciário e para a consolidação da democracia no país.

Em resposta às declarações de Moro, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) defendeu a autoridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para realizar a indicação, comparando a prerrogativa presidencial ao direito dos senadores de votarem em um candidato em sabatina. Carvalho questionou a lógica de um senador abrir mão de seu direito de voto no último ano de seu mandato, argumentando que o povo delegou poderes plenos ao presidente eleito por um período de quatro anos e que ninguém tem o direito de questionar essa autoridade.

A defesa de Carvalho ressalta a importância de respeitar as instituições democráticas e as atribuições dos poderes constituídos. Ele enfatizou que a indicação de um ministro para o STF é um ato de responsabilidade do presidente, que deve ser exercido com base em critérios técnicos e na busca pelo melhor para o país. A argumentação do senador petista busca deslegitimar a tentativa de Moro de adiar a escolha, considerando-a uma interferência indevida no processo democrático.

Além da discussão sobre a indicação para o STF, Carvalho aproveitou a oportunidade para criticar a possibilidade de o Congresso derrubar o veto ao projeto de dosimetria, que poderia resultar na redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. Ele alertou que a aprovação do projeto abriria caminho para a impunidade e permitiria que 'qualquer coisa passasse por debaixo dessa ponte', demonstrando sua preocupação com a preservação da ordem jurídica e a responsabilização dos envolvidos nos ataques às instituições democráticas.

A crítica de Carvalho ao projeto de dosimetria revela a tensão existente entre diferentes forças políticas no Congresso e a disputa por narrativas sobre os eventos de 8 de Janeiro. A discussão sobre a dosimetria das penas é um tema sensível e controverso, que envolve questões de justiça, segurança pública e respeito ao Estado de Direito.

A divergência entre Moro e Carvalho ilustra a polarização política que permeia o debate sobre o futuro do STF e a importância de encontrar um consenso que garanta a legitimidade e a credibilidade da Corte. A indicação de um novo ministro para o STF é um momento crucial para o país, pois a Corte tem um papel fundamental na interpretação da Constituição e na defesa dos direitos e garantias fundamentais.

A escolha de um novo ministro deve ser feita com base em critérios técnicos e na busca por um perfil que represente a diversidade da sociedade brasileira e que esteja comprometido com a defesa da democracia e do Estado de Direito. A sabatina de Jorge Messias no Senado tem sido acompanhada de perto pela sociedade civil e pela imprensa, que buscam avaliar a postura do indicado em relação a temas relevantes para o país, como a liberdade de expressão, os direitos humanos e a luta contra a corrupção.

A votação no Senado será um teste para a capacidade do Congresso de superar as divisões políticas e de tomar uma decisão que esteja em consonância com os interesses da nação. A possibilidade de a indicação ser postergada para o próximo governo levanta questões sobre a governabilidade e a estabilidade institucional, uma vez que a vacância no STF pode gerar incertezas e atrasos na resolução de casos importantes.

A decisão final sobre a indicação de Jorge Messias terá um impacto significativo no futuro do Judiciário e na vida dos brasileiros, tornando o debate no Senado ainda mais relevante e urgente. A complexidade do tema exige um diálogo aberto e transparente entre os diferentes atores políticos e sociais, buscando um consenso que fortaleça a democracia e o Estado de Direito no Brasil

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STF Sergio Moro Jorge Messias Luiz Inácio Lula Da Silva Sabatina Indicação Senado

 

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