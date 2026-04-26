Moreno usa romaria para reforçar sua imagem em pré-campanha eleitoral

O presidente da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, aproveitou a romaria da Virgem da Cabeza para destacar a cultura andaluza e criticar o governo central.

Em plena fase de pré-campanha para as eleições de 17 de maio, o presidente da Andaluzia , Juan Manuel Moreno Bonilla, continua a utilizar as principais feiras e tradições populares como sua principal plataforma eleitoral.

Após se exibir nos desfiles processionais de quase todas as províncias durante a Semana Santa e prolongar seu envolvimento festivo na Feira de Abril de Sevilha, Moreno decidiu agora se apresentar como um devoto da romaria, consciente de que as romarias são a principal manifestação do patrimônio popular andaluz. Moreno visitou neste domingo, na qualidade de presidente da Junta, a romaria da Virgem da Cabeza de Andújar (Jaén), considerada a mais antiga da Espanha e que no próximo ano celebrará seu 800º aniversário.

Lá, no coração da Serra Morena e diante de dezenas de milhares de peregrinos e visitantes deste evento mariano, Moreno proclamou que a “singularidade cultural e o fervor popular” desta manifestação constituem “uma das maiores expressões” da Andaluzia. Isso, especificou à Canal Sur, contrasta com o debate em torno das “realidades nacionais de outras comunidades”.

“Aqui se mistura o fervor popular com a devoção religiosa, como ocorre em tantas outras expressões da Andaluzia, onde também se manifesta essa união de ambas as coisas. Com respeito aos demais territórios da Espanha, defendo que a Andaluzia expressa de uma maneira única suas tradições e seu fervor popular. E por tudo isso, acredito sem dúvida que esta romaria é uma de suas grandes manifestações”, insistiu Moreno em um comunicado posterior.

Além disso, o presidente destacou a importância do trabalho conjunto entre as administrações para que a romaria possa ser celebrada de forma segura: “O ambiente é precioso e impressionante. Choveu muito e a primavera aqui está exuberante, verde, e é um privilégio. Concentram-se milhares de pessoas e é fundamental a coordenação entre as administrações. O que queremos é que o povo de Andújar e todos aqueles que nos visitam passem uma romaria inesquecível e sem incidentes”.

Finalmente, Moreno incentivou a participação neste tipo de manifestações populares: “Não deixem de vir a Andújar. Aqui se desfruta de muitas coisas: da gastronomia, do povo e, acima de tudo, do fervor e da espiritualidade que te levam a um espaço diferente. Todos aqueles que vêm até aqui sentem algo especial. É uma experiência única no mundo”.

Moreno, que visita esta popular romaria pela terceira vez, chegou até o cerro do Cabezo após a finalização da missa e pôde assistir à saída da procissão e cumprimentar inúmeros membros das confrarias. De acordo com dados do Centro de Emergências 112 da Andaluzia, desde a última sexta-feira foram mais de 200 as ocorrências registradas nesta celebração, a maioria por atendimentos médicos de caráter leve.

No sábado, Moreno foi a Almería, onde disse que será um presidente de seu partido à frente do Governo central quem inaugurará o AVE entre Almería e Murcia, diante dos atrasos que arrastam as obras nesta infraestrutura desde seu planejamento atual.

“Eles não são capazes de fazer isso”, manifestou Moreno em um ato, onde lamentou que com Mariano Rajoy havia um cronograma definido para acabar os trabalhos em 2023. “Foi chegar a mudança e paralisou (... ) com os cálculos que estão fazendo os técnicos e os investimentos que estão sendo feitos agora, não chegaria até o ano 29”.

“Isso é o que eles fizeram, nos vendam como nos vendam”, concluiu. O candidato popular questionou os investimentos por parte do Governo central na Andaluzia em relação a infraestruturas de comunicações, energéticas e em obras hidráulicas em benefício dos agricultores, que sofreram “a pior seca dos últimos 30 ou 40 anos e não contaram com nenhuma atuação nesse sentido”, segundo seus números, informou a Europa Press.

Moreno aproveitou a ocasião para reiterar seu compromisso com a região e com a defesa de suas tradições, contrastando-as com o que considera uma falta de atenção do governo central às necessidades específicas da Andaluzia. A visita à romaria, portanto, não é apenas um ato de fé e participação cultural, mas também uma estratégia política clara para fortalecer sua imagem como um líder conectado com o povo andaluz e defensor de seus interesses.

A crítica à gestão do governo central em relação à infraestrutura do AVE e à falta de apoio aos agricultores durante a seca servem para reforçar essa narrativa e apresentar Moreno como uma alternativa capaz de promover o desenvolvimento e o bem-estar da Andaluzia. A insistência na singularidade cultural da região e na importância de suas tradições, como a romaria, visa mobilizar o eleitorado local e consolidar o apoio à sua candidatura nas próximas eleições.

A coordenação com as administrações locais para garantir a segurança da romaria demonstra sua capacidade de gestão e seu compromisso com o bem-estar dos cidadãos, enquanto o incentivo à participação popular reforça sua imagem como um líder próximo e acessível





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