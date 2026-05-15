Moraes retira sigilo de operação sobre ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo de uma operação da Polícia Federal contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por favorecimento ao Grupo Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, durante seu governo. A decisão de Moraes detalha que Castro 'coopotou' o estado do Rio de Janeiro em prol dos interesses privados do Grupo Refit, promovendo a troca de secretários de estado e intervir para derrubar interdições federais na refinaria. A investigação concluiu que um jantar ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos, entre Castro e Ricardo Magro, um dos maiores sonegadores de impostos do Brasil e também alvo da operação.

Moraes retira sigilo de operação sobre Cláudio Castro (PL); ex-governador favoreceu Grupo Refit , antiga Refinaria de Manguinhos Moraes retira sigilo de operação sobre Cláudio Castro (PL) O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), atuou, quando estava no cargo, para favorecer o Grupo Refit , antiga Refinaria de Manguinhos.

A decisão judicial que embasou a operação desta sexta-feira (15) da Polícia Federal cita as investigações para dizer que houve uma 'cooptação integral do estado do Rio de Janeiro' para atender a interesses privados. A decisão, assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, detalha ainda que esses interesses guiaram Castro para promover a troca de secretários de estado e intervir para derrubar interdições federais na refinaria.

Ex-governador do Rio de Janeiro Claúdio Castro (PL) — Foto: Divulgação/Governo do RJ É descrito ainda no documento um jantar em Nova York, nos Estados Unidos, em que Claudio Castro sentou-se à mesa com Ricardo Magro, dono da Refit e um dos maiores sonegadores de imposto do Brasil, que também é alvo da operação desta sexta-feira.

'Cooptação integral do estado do Rio de Janeiro' A decisão de Moraes cita parte dos achados dos investigadores, em que eles narram uma 'cooptação integral do estado do Rio de Janeiro pela Refit'. Trecho da decisão de Alexandre de Moraes na Operação Sem Refino desta sexta-feira (15) — Foto: Reprodução Claudio Castro direcionou esforços de órgãos públicos estaduais como a Secretaria da Fazenda, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Civil em prol da Refit, aponta a decisão judicial.

Trecho da decisão de Alexandre de Moraes na Operação Sem Refino desta sexta-feira (15) — Foto: Reprodução A decisão detalha que uma manifestação da PGE foi 'encomendada pelo governador Cláudio Castro' para defender que a Refit voltasse a operar após ter sofrido interdições federais. As atividades da refinaria tinham sido interrompidas em setembro de 2025 pela Operação Cadeia de Carbono





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