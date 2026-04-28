Moraes denuncia uso de ataques ao STF como 'escalada eleitoral' por políticos

Ministro Alexandre de Moraes critica a exploração de embates públicos e ofensas verbais por políticos como estratégia para ganhar visibilidade e votos nas eleições deste ano. A declaração veio durante análise de queixa-crime entre deputados goianos.

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Alexandre de Moraes, proferiu declarações contundentes nesta terça-feira, 28, alertando para uma crescente tendência de políticos sem representatividade eleitoral significativa utilizarem ataques à Corte como uma tática de ascensão política , uma verdadeira ‘ escalada eleitoral ’ visando as eleições deste ano.

Segundo o magistrado, essa prática se manifesta através da exploração sistemática de confrontos públicos, amplificados principalmente nas redes sociais, com o objetivo primordial de gerar engajamento e, consequentemente, visibilidade para os envolvidos. A dinâmica observada é caracterizada por uma troca incessante de acusações e ofensas, que, em última análise, busca a projeção pessoal e o fortalecimento da imagem pública desses políticos, mesmo que à custa da desestabilização institucional e do debate democrático.

Moraes enfatizou que a utilização dessa estratégia é não apenas deplorável, mas também desrespeitosa com a inteligência e a capacidade de discernimento do eleitorado, que merece ser tratado com seriedade e respeito, e não como mero instrumento para a ambição política de alguns indivíduos. A declaração do ministro ocorreu durante a sessão da Primeira Turma do STF, que analisava uma queixa-crime apresentada pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) contra seu colega José Nelto (PP-GO), um caso que ilustra vividamente a problemática em questão.

A raiz do conflito entre os deputados goianos reside em declarações proferidas por Nelto durante uma entrevista a um podcast, onde ele dirigiu insultos graves a Gayer, classificando-o como “idiota”, “nazista” e “fascista”. Além disso, Nelto acusou Gayer de ter cometido agressão física contra uma enfermeira em frente ao Congresso Nacional, alegações que foram veementemente negadas pelo deputado do PL.

A queixa-crime apresentada por Gayer buscou responsabilizar Nelto por seus ataques, mas o caso foi arquivado por um placar de 2 a 2, prevalecendo o entendimento mais favorável ao acusado, o que impede a abertura de um processo penal. Apesar do arquivamento da queixa, o ministro Moraes aproveitou a oportunidade para criticar duramente o uso de “xingamentos histéricos” por parte de políticos que buscam utilizar as instituições como trampolim para suas campanhas eleitorais.

Ele ressaltou que nenhum dos deputados envolvidos no caso demonstrou genuína ofensa com as declarações, sugerindo que a ação judicial foi motivada por um mero “jogo de cena”, uma encenação cuidadosamente planejada para atrair a atenção da mídia e do público. Moraes argumentou que o verdadeiro objetivo por trás dessa estratégia é o uso posterior do Poder Judiciário como ferramenta de promoção pessoal e de angariação de votos, explorando a polarização e o clima de tensão política.

O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Flávio Dino, corroborou a crítica de Moraes, expressando sua ‘perplexidade’ diante da ideia de que alguns políticos estariam tentando ‘amealhar votos’ através de ataques ao STF. Dino classificou essa prática como algo “inusitado no concerto das nações”, afirmando que é difícil encontrar precedentes semelhantes em outros países.

Ele enfatizou que, além de ser uma estratégia questionável do ponto de vista ético e político, essa conduta representa uma “covardia institucional”, uma vez que busca desestabilizar uma instituição fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito. A declaração de Dino reforça a preocupação crescente no âmbito do STF com a instrumentalização política da Corte e com a utilização de ataques infundados como forma de obter vantagens eleitorais.

A situação expõe a fragilidade do sistema político e a necessidade de um debate mais amplo sobre os limites da liberdade de expressão e a responsabilidade dos políticos em suas declarações públicas. A crescente polarização e a disseminação de notícias falsas nas redes sociais contribuem para a escalada da violência verbal e para a desconfiança nas instituições, tornando ainda mais urgente a adoção de medidas para combater essa tendência e fortalecer a democracia





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