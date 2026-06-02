Monte Everest repleto de lixo devido ao número recorde de alpinistas

O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, está repleto de lixo devido ao número recorde de alpinistas que escalaram a montanha este ano. A superlotação e o lixo têm sido dois dos maiores problemas que assolam o Everest nos últimos anos.

O Monte Everest , a montanha mais alta do mundo, está repleto de lixo devido ao número recorde de alpinistas que escalaram a montanha este ano.

A zona da morte, localizada a 7.900 metros de altura, é o último ponto antes da subida final ao topo da montanha, que tem 8.849 metros de altura. Milhares de comentários foram feitos na publicação reacendendo o debate sobre o impacto humano na montanha mais alta do mundo. Alguns usuários sugeriram que o Nepal deveria suspender a emissão de licenças até que as empresas de escalada resolvam a situação do lixo. Outros argumentaram que o lixo deveria ser ilegal.

A montanha fica na fronteira entre o Nepal e a região do Tibet e o número de permissões para escalar o Everest este ano foi de 494, cada uma custando US$ 15 mil. A superlotação e o lixo têm sido dois dos maiores problemas que assolam o Everest nos últimos anos. A Campanha de Limpeza da Montanha coletou 110 toneladas de resíduos entre 2019 e 2023. Um dos maiores problemas ambientais tem sido o dejeto humano.

Em 2024, as autoridades começaram a exigir que todos os alpinistas usassem sacos para fezes distribuídos pelo governo e levassem os próprios dejetos de volta dos acampamentos na montanha. Cada pessoa produz 250 gramas de excrementos por dia e passará duas semanas nos acampamentos mais altos durante a subida ao cume





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