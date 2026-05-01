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Montanha-russa aquática 'Surreal' no Beach Park, no Ceará, é a mais alta do mundo

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Montanha-russa aquática 'Surreal' no Beach Park, no Ceará, é a mais alta do mundo
Beach ParkCearáMontanha-Russa Aquática
📆5/1/2026 10:14 AM
📰CNNBrasil
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Atração 'Surreal' no Beach Park, no Ceará, foi reconhecida pelo Guinness World Records como a montanha-russa aquática mais alta do mundo, com 28 metros de altura. O parque também anunciou a construção de um novo resort.

O Brasil acaba de conquistar um novo título no cenário mundial do entretenimento aquático. O parque Beach Park , localizado no Ceará , agora abriga a montanha-russa aquática mais alta do planeta, a atração ' Surreal '.

A conquista foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records nesta quarta-feira, 29 de maio, solidificando a posição do Beach Park como um destino turístico de classe mundial. Com impressionantes 28 metros de altura, 'Surreal' supera a antiga detentora do recorde, a 'Tsunami Surge' do Hurricane Harbor, nos Estados Unidos, que alcançava 26 metros.

A construção dessa grandiosa atração demandou um investimento de aproximadamente R$ 30 milhões e representa a maior expansão na história do Aqua Park, o parque aquático dentro do complexo Beach Park, situado em Aquiraz, Ceará. A inauguração, ocorrida em março de 2025, marcou um novo capítulo para o turismo de aventura no Brasil, atraindo olhares e entusiastas de todo o mundo. A experiência proporcionada pela 'Surreal' é cuidadosamente projetada para simular a emoção e a adrenalina do surfe.

A atração se destaca por sua narrativa visual envolvente e design inovador, que transportam os visitantes para um ambiente vibrante e dinâmico. A jornada começa com uma subida gradual que oferece uma vista panorâmica deslumbrante da Praia do Porto das Dunas, preparando os aventureiros para a descida eletrizante que se segue. A queda livre de sete metros é apenas o início de uma sequência de curvas radicais e trechos translúcidos que criam uma sensação de leveza e velocidade.

A experiência completa dura cerca de 1 minuto e 17 segundos, percorrendo mais de 340 metros de pura emoção, com as boias atingindo velocidades de até 42 km/h. A combinação de jatos d’água potentes e design inteligente garante uma aceleração contínua, proporcionando uma experiência inesquecível para todos os visitantes. Desde sua abertura, 'Surreal' tem se destacado como a principal atração do parque, gerando filas e entusiasmo entre os frequentadores.

A alta demanda levou o Aqua Park a implementar, pela primeira vez, um sistema de 'fast pass', permitindo que os visitantes adquiram acesso prioritário à atração. O Beach Park, um dos destinos mais renomados do litoral cearense, está localizado a aproximadamente 40 minutos de Fortaleza, na Praia do Porto das Dunas.

Em 2024, o parque aquático consolidou sua posição de destaque na América Latina e no Caribe, figurando entre os 10 mais visitados da região, com um fluxo impressionante de cerca de 850 mil visitantes, conforme dados do relatório TEA Global Experience Index. A busca constante por inovação e excelência em serviços turísticos impulsiona o Beach Park a investir em novas atrações e infraestrutura.

Para complementar a experiência dos visitantes, o complexo está expandindo sua capacidade de hospedagem com a construção de um quinto hotel, o Ohana Beach Park Resort, cuja inauguração está prevista para este ano. O novo resort oferecerá 218 apartamentos, variando de unidades júnior com varanda e capacidade para quatro pessoas até suítes master, luxo e Ohana, estas últimas equipadas com piscina, jacuzzi e jardim privativos.

Além das acomodações de alta qualidade, o Ohana Beach Park Resort contará com uma ampla gama de comodidades, incluindo áreas de piscina, clube para crianças, restaurantes especializados em culinária local e espaços dedicados ao bem-estar, consolidando o Beach Park como um destino completo e inesquecível para famílias e amantes da aventura

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